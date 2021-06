Falls Sie diese Geschichte nachlesen wollen: Sorry, wir haben sie offline gestellt. Nicht weil wir uns vor den wüsten Klagsdrohungen gefürchtet hätten: Ein paar Wochen nach der Story rief der Disqualifizierte mich an. Er kündigte an, seine Verwandten würden "Kärnten läuft" und den STANDARD aufkaufen und uns "davonjagen".

Derlei taugt als Anekdote, präziser beschrieben wäre der Mann aber leicht ausfindig zu machen: Manche Menschen muss man vor sich selbst schützen.

Funfact: Im Zuge der Überprüfung der Zwischenzeitfotos wurde auch eine ältere Dame am E-Bike "ertappt" – sie hatte es so in ihrer Altersgruppe ins erste Drittel geschafft. Wozu? Ich werde derlei nie verstehen.