Auf der Videospielkonferenz stellte Microsoft eine breite Palette an Indie-Spielen, Exklusives, Remakes und brandneue Spiele vor

Auf dem E3-Showcase von Microsoft und Bethesda erhielten Fans einen Einblick in kommende Titel wie "Battlefield 2042", "Stalker 2" und "Halo Infinite" sowie einige Neuigkeiten zum neuen RPG-Abenteuer "Starfield" von Bethesda. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen und Trailer des Abends zusammengefasst.

"Diablo 2: Resurrected" vorgestellt

Das langerwartete Remaster des 20 Jahre alten "Diablo 2" steht vor der Tür. Die Neuauflage von Blizzard soll am 23. September für Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, Nintendo Switch und Windows PC erscheinen.

Xbox

"Age of Empires 4" erscheint am 28. Oktober

Der neunte Teil der Strategiespielreihe "Age of Empires" wird am 28. Oktober veröffentlicht – vorerst jedoch nur für PC. Ähnlich wie bei anderen Produktionen von Microsoft können Nutzer des Xbox Game Pass das Spiel schon am ersten Tag ausprobieren. In einem neuen Trailer präsentierte Microsoft auch erstmals das Gameplay.

Xbox

Spannender Indie-Thriller "12 Minutes"

Neben großen Blockbuster-Games wurden auch Indie-Titel angekündigt, darunter "12 Minutes". Die Geschichte dreht sich um einen Mann, der in einer zwölfminütigen Zeitschleife festsitzt. Mit bekannten Hollywood-Stars sorgt die Besetzung des Indie-Games für Aufmerksamkeit, mit dabei sind James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe. Das Abenteuer von Anaapurna Interactive ist zum Start am 19. August im Xbox Game Pass enthalten und erscheint für Microsoft Windows, Xbox One und Xbox Series X/S.

Xbox

Neues "Forza Horzion 5" spielt in Mexiko

Für die Rennspielreihe "Forza Horizon" wird ein neuer Teil erscheinen: "Forza Horizon 5". Das Spiel von Playground Games wird diesmal in Mexiko stattfinden. Erscheinen soll der Racer am 9. November für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

Xbox

"Stalker 2: Heart of Chernobyl"

Der dystopische Hit "Stalker" erhält eine Fortsetzung, und zwar "Stalker 2: Heart of Chernobyl". In einem längeren Trailer wurde das Gameplay des Shooters, das für seine herausfordernde Schwierigkeit bekannt ist, präsentiert. Erscheinen soll das Spiel nur für die Xbox Series X/S und Microsoft Windows am 28. April 2022.

Xbox

"Redfall": Bethesdas neuer Open-World-Shooter mit Vampiren

Arkane Austin, Macher von "Dishonored" und dem "Prey"-Remake, haben ein neues Open-World-Spiel namens "Redfall" enthüllt. Es handelt sich dabei um ein Co-Op-Shooter in einer Welt, die von Vampiren heimgesucht wird. Ein großer Fokus soll auf der Story des Spiels liegen, ähnlich wie bei anderen Arkane-Projekten. Die Spielerinnen und Spieler können dabei mit Entscheidungen ihren eigenen Pfad durch die Geschichte wählen. "Redfall" erscheint ebenfalls nur für Xbox Series X/S und Windows PC im Sommer 2022.

Xbox

Bethesdas "Starfield" für 11. November 2022 angekündigt

Playstation-Spielern wird es vielleicht das Herz brechen, doch Bethesdas neues Science-Fiction-Rollenspiel "Starfield" wird exklusiv für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Im klassischen Bethesda-Spiel können Spieler "sein, wer man möchte, hingehen, wohin man möchte, und eigene Geschichten erschaffen", heißt es von Todd Howard, der für "Fallout" und "The Elder Scrolls" verantwortlich ist. Angesetzt ist der Release für Ende 2022.

Bethesda Softworks

Erster "Battlefield 2042"-Gameplay-Trailer

Nachdem der erste Ankündigungstrailer bereits letzte Woche veröffentlicht wurde, konnte Microsoft nun auch einen neuen Gameplay-Trailer für "Battlefield 2042" präsentieren. Der Shooter wird ein reines Mehrspielererlebnis für Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC. "Battlefield 2042" soll am 22. Oktober erscheinen.

Xbox

Gratis Multiplayer für "Halo Infinite"

"Halo Infinite" hätte eigentlich ein Launch-Titel für die Xbox Series X/S werden sollen, der Release wurde jedoch verschoben. Um die Vorfreude auf das kommende Spiel, das zuvor mit Gameplay-Trailern bereits einige Fans enttäuscht hatte, am Leben zu erhalten, präsentierte Microsoft den Multiplayer-Modus. Dieser soll vollständig kostenlos spielbar sein, auch für Nutzer, die das Basisspiel nicht besitzen.

Xbox

"Microsoft Flight Simulator" kommt am 27. Juli auf Xbox Series X/S

Der Flugsimulator von Microsoft hat ein fixes Release-Datum für die Xbox Series X/S, nämlich den 27. Juli. Im Zuge der Konsolenversion wurde das Spiel optimiert und verbraucht nun weniger Speicherplatz.

Xbox

(hsu, 14.6.2021)