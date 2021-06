Toyota Boshoku hat ein Kabinenkonzept entwickelt, das das Reiseerlebnis in der Economy-Klasse wirklich positiv beeinflussen soll

Ab ins Gepäckfach – die "Cloud Capsule" soll's möglich machen. Foto: Toyota Boshoku/CCA

Bequemer fliegen in der Economy-Class – damit haben sich schon viele Fluglinien und Designer beschäftigt. Jüngst ließ die Lufthansa damit aufhorchen, Economy-Class-Passagiere "flachzulegen". Toyota Boshoku, unter anderem auf Autositze spezialisiert, denkt da schon weiter in die Zukunft und hat beim letzten Crystal Cabin Award ein interessantes Konzept vorgestellt: Die Passagiere könnten dort ruhen, wo sonst die Koffer ihren Platz finden, im Gepäckfach über den Sitzreihen.

"Cloud Capsule" nennt sich das Konzept, das die Gepäckfächer über den Sitzen durch einen sogenannten Mehrzweckraum ersetzen möchte, wie etwa "Reisetopia" berichtet. Dieser könnte von Economy-Passagieren genutzt werden, um es sich auf einem langen Flug bequemer zu machen, mit Platz zum Chillen und sogar zum Schlafen in einer völlig flachen Position.

Entspannen in der "Cloud Capsule"

Die Kapseln sollen nur nur während der Reisephase des Fluges zugänglich sein, über eine Treppe, die die Konstrukteure in die Enden der unteren Sitzreihen einbauen wollen. Oben angekommen, können sich die Passagiere anschnallen. Es soll einen großen Monitor geben sowie Platz zum Arbeiten, Entspannen und Schlafen. Das Unternehmen sagt, dass der Raum klimatisiert und gut belüftet sein wird und dem "Erlebnis" in der Business-Class ähnelt.

Passagiere sollen sich die "Cloud Capsule" zum Economy-Ticket dazubuchen können: Dies würde zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für die Fluggesellschaften schaffen und ein Alleinstellungsmerkmal für die Passagiere darstellen, heißt es.

Was geschieht aber mit dem Handgepäck? Toyota hat auch den Rest der Economy-Class-Kabine umgestaltet. Unten sind die Sitze versetzt angeordnet, sodass unter den Sitzen eine Gepäckablage möglich ist.

Schlafen in der Gepäckablage – diese Idee ist nicht neu, wie "Simple Flying" berichtet: Bisher scheiterten einschlägige Entwürfe an der notwendigen Zertifizierung. Bei "Reisetopia" heißt es dazu: "Überhaupt zeigten sich die Airlines schon in der Vergangenheit bei solchen Themen nur wenig experimentierfreudig". (red, 15.6.2021)

