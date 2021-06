Slowenisches Nachrichtenportal läuft am Mittwoch an. Seit 2014 ist der Sender bereits in Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina präsent

N1 startet am Mittwoch auch in Slowenien. Foto: N1

Ljubljana – Der regionale Nachrichtensender N1, der bereits in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien präsent ist, steigt auch auf dem slowenischen Medienmarkt ein. Am Mittwoch wird in Slowenien sein Online-Nachrichtenportal starten, berichteten slowenische Medien. Ein TV-Programm soll es in Slowenien nicht geben, das Nachrichtenportal wird aber auch Videoinhalte anbieten. Die Investition wird auf 1,3 Millionen Euro beziffert.

N1, ein Partnersender von CNN, nahm seinen Betrieb in der Region im Jahr 2014 auf. Der Sitz befindet sich in Luxemburg, Produktionszentren für TV-Programme und Nachrichtenportale gibt es in Zagreb, Belgrad und Sarajevo. In den dortigen Redaktionen sind insgesamt 360 Mitarbeiter beschäftigt. Dem Mitarbeiterteam in Slowenien schlossen sich mehrere bekannte Journalisten an. Der N1-Eigentümer, die United Media, ist Teil der regionalen United Group, des größten alternativen Telekommunikationsanbieters in der Region. In Slowenien gehört ihr der Telekom- und Kabelanbieter Telemach. (APA, 14.6.2021)