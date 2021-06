Sommer, Sonne und kein nasses Oberteil. Foto: getttyimages/istockfoto/Aljndr

In der Badehose entspannt am Wasser sitzen und sich die Sonne auf den freien Oberkörper scheinen lassen. Was für Männer so selbstverständlich ist, ist für Frauen oft mit zahlreichen Abwägungen verbunden. Sind noch andere Frauen oben ohne? Fühlt man sich beobachtet oder sicher genug? Könnte es sein, dass einem Arbeitskollegen über den Weg laufen?

Dabei ist es so angenehm, einfach nach dem Schwimmen den Körper in der Sonne trocknen zu lassen, ohne dass einem ein vollgesogenes Oberteil noch eine Stunde später nass und kalt am Busen klebt. Es ist auch eine gute Alternative für jene Frauen, für die FKK-Baden nicht ganz das Richtige ist, die aber dennoch so viel Wasser und Sonne auf nackter Haut spüren wollen wie möglich – und auch gerne auf Bräunungstreifen verzichten.

Stimmen aus dem Forum

Diese Userin würde prinzipiell auch gerne aufs Oberteil verzichten, lässt es mittlerweile aber, "da ständig rund um einen herum fotografiert wird":

Userin "Eudoxie" will sich "depperte Blicke" ersparen:

"Warum sollte ich mehr Fetzen anziehen als notwendig?", fragt hingegen Userin "Marinelli":

