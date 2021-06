Popsänger Sasha gewann die letzte Staffel der Show im Kostüm eines Dinosauriers. Foto: ProSieben/Willi Weber

München – ProSieben macht seinen Quotenhit "The Masked Singer" bei der nächsten Staffel zur Samstagabendshow. Das sei allerdings als einmalige Aktion für die sechs Folgen im Herbst dieses Jahres geplant, teilte der Sender am Montag in Unterföhring bei München mit. Zuletzt war die von Matthias Opdenhövel moderierte Live-Musikshow dienstags ausgestrahlt worden. Bei der Premiere im Sommer 2019 hatte die Sendung noch den Donnerstag als Sendeplatz gehabt.

"Die #MaskedSinger-Community wünscht sich schon länger, dass 'The Masked Singer' am Samstag läuft", erläuterte ProSieben-Chef Daniel Rosemann laut Mitteilung. "Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen. Sechs Samstage im Herbst mit bestem Entertainment, verrückten Inszenierungen und großen Überraschungen bei den Enthüllungen – im besten Fall wieder vor Publikum. Das wird ein Fest. Und das Rätsel wird schwer. Sehr schwer."

Bei "The Masked Singer" treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter einer aufwändigen Kostümierung. Nur ihre Stimmen können Aufschluss geben, wer sich dahinter verbirgt. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder am Ende der Staffel gewinnen. Mit dabei waren zum Beispiel schon Angelo Kelly, Dieter Hallervorden oder Franziska van Almsick.

Für ProSieben ist die Sendung ein Zuschauermagnet. Beim Finale der vierten Staffel Ende März 2021 verfolgten 3,75 Millionen Menschen, wie Popsänger Sasha ("If You Believe") im Kostüm eines Dinosauriers die Show gewann. (APA. dpa, 14.6.2021)