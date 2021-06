"So denkt Österreich" soll Stimmungsbild der Österreicher und Österreicherinnen zu aktuellen Themen liefern

Café Puls und Puls 24 starten mit der Sendung "So denkt Österreich" wöchentliche TV-Umfrage zu aktuellen Themen. Foto: Puls 24

Wien – Das Fernsehmagazin Café Puls und Puls 24 haben gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) eine wöchentliche TV-Umfrage namens "So denkt Österreich" gestartet. Jeden Montag kann ab sofort über Themen wie "Urlaub im Corona-Sommer", "Impfungen für Kinder" oder "E-Mobilität" per QR-Code im Live-TV oder auf www.cafepuls.ifdd.at abgestimmt werden. "Damit möchten wir unsere Seherinnen und Seher noch stärker einbeziehen und wöchentlich ein Stimmungsbild der Österreicher und Österreicherinnen zu aktuellen Top-Themen präsentieren", erklärte Puls 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner in einer Aussendung.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt freitags. Auf Puls 24 werden sie am darauffolgenden Montag um 12 Uhr analysiert und im Anschluss daran die neue Frage der Woche vorgestellt. Heute, Montag, nahmen von 6 bis 9 Uhr bereits 3.000 Teilnehmer an der ersten Umfrage, die sich um das Thema "Corona-Impfung" dreht, teil. (APA, 14.6.2021)