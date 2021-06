Das Goalie-Karussell in der italienischen Serie A nimmt Fahrt auf

Milan-Torhüter Donnarumma wechselt zu PSG Foto: Filippo MONTEFORTE / POOL / AFP

Italiens Fußball-Nationaltormann Gianluigi Donnarumma steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom AC Mailand zu Paris St. Germain. Laut Gazzetta dello Sport soll sich der 22-Jährige mit dem französischen Topklub um die Stars Neymar und Kylian Mbappe auf einen Fünfjahresvertrag bis 2026 geeinigt haben. Von zehn Millionen Euro Jahresgehalt ist die Rede. Donnarumma, der bereits seit 2013 für Milan spielt, ist ablösefrei.

In den vergangenen Jahren war Keylor Navas bei PSG die Nummer eins. Der 34-Jährige hatte seinen Vertrag erst im April bis 2024 verlängert. Donnarumma war auch bei Juventus Turin als Nachfolger von Klub-Ikone Gianluigi Buffon im Gespräch gewesen.

Milans Sportdirektor Paolo Maldini hatte unlängst bereits den Abschied des Keepers bestätigt. "Unsere Wege trennen sich, ich kann ihm nur das Beste wünschen", sagte Maldini. Als Ersatz für Donnarumma verpflichtete der AC Mailand bereits für 15 Millionen Euro Mike Maignan (25) vom neuen französischen Meister OSC Lille.

Buffon zu Parma

Auch ein anderer Star-Tormann dürfte einen neuen Verein gefunden haben. Nach der Trennung von Rekordmeister Juventus Turin setzt Star-Tormann Gianluigi Buffon seine Karriere in der Serie B fort. Der 43-Jährige einigte sich mit Parma Calcio, dem Klub, bei dem er vor 26 Jahren seine Spielerkarriere begonnen hatte, auf einen Zwei-Jahres-Vertrag. Dies berichten italienische Medien am Montag.

Buffon, der am Ende der Saison die Trennung von Juve verkündet hatte, soll die Kapitänsrolle übernehmen. Buffon hatte bereits im Jahr 2006 in der Serie B gespielt, als Juve wegen Verwicklung in einen Manipulationsskandal zwangsabsteigen musste.

Der Vor-Vorgänger-Klub AC Parma gehörte in den 1990er-Jahren zur europäischen Elite, gewann einmal den Europapokal der Pokalsieger (1993), zweimal den UEFA-Cup (1995, 1999) und holte zudem dreimal den nationalen Pokal (1992, 1999, 2002).

Es folgte der Konkurs des Mutterkonzerns Parmalat im Jahr 2004, die Neugründung als FC Parma und die erneute Insolvenz 2015. Als Parma Calcio schaffte der Verein bis 2018 dann den Durchmarsch aus der 4. in die 1. Liga. Anfang Mai war Parma nach drei Jahren aus dem Fußball-Oberhaus wieder abgestiegen. (sid, red, 14.6.2021)