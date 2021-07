Klein und stark

Haarklammer von Ebelin Foto: privat

Da braucht es keinen Drei-Wetter-Taft mehr. Hat diese Klammer sich einmal ins Haar gekrallt, hält sie fest, was sie kriegen kann. Ob sich mit diesem kleinen, starken Ding sogar eine Banane (Trendfrisur der 90er-Jahre) ausgeht, hängt von der Fülle der individuellen Haarpracht ab. Jedenfalls hält dieser "Pitbull" unter den Spangen die Locken gut im Zaum, ganz ohne Zwicken.

Haarklammer braun, Ebelin, erhältlich bei DM um 2,45 Euro

6 von 6 Punkten





Ewige Jugend

Haarspange roségold von Look by Bipa Foto: privat

Vielleicht muss man erst zur Mittdreißigerin werden, bis modische Träume aus "Meerjungfrauen küssen besser" wahr werden. Diese Spange im schillernden Look kleidet – ob in der Dusche oder auf der Straße hängt vom Mut der Meerjungfrau auf zwei Beinen ab. Gäbe es doch nur noch diese Badekugeln im Einzelnen zu kaufen, der 90er-Jahre-Traum wäre perfekt.

Haarspange roségold, Look by Bipa, erhältlich bei Bipa, 3,99 Euro

2 von 6 Punkten





Ambitioniert

Flache Spange von Hair & Fashion Foto: privat

Ernsthafte modische Ambitionen scheinen hinter dieser Kralle zu stecken. Ganz nach dem Motto "Nur nicht zu dick auftragen" ist diese flache Spange nahezu ein elegantes Understatement an Accessoire, das die Haare von der Seite umkrallt. Funktioniert aber nur für jene mit mittlerem Haarvolumen. Bei dickeren Mähnen müssen wieder altbewährte Modelle herhalten.

Flache Spange, Hair & Fashion, erhältlich bei Roma Friseurbedarf, 2,55 Euro

3 von 6 Punkten





Verbissen

Schwarze Spange von H&M Foto: privat

Diese Klammern treten im Viererpack auf. Das ist auch gut so, denn eine allein wird der Haarpracht nicht Herr. Wie man die kleinen Beißerchen im Haar am besten platziert, bleibt der Anwenderin überlassen. Vielleicht eine Klammer rechts und eine links vom Scheitel ... Sie erinnern sich an diese Trendfrisur aus den 1990er-Jahren? Funktioniert wunderbar mit diesen Spangen.

Schwarze Spange, Viererpack, erhältlich bei H&M für 2,49 Euro

4 von 6 Punkten

(Nina Wessely, RONDO, 18.7.2021)