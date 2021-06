Valentino Lazaro aus dem ÖFB-Mittelfeld hat mit seinem Kumpel Meydo einen EM-Song veröffentlicht. Foto: Valentino/Meydo

Auf dem Rasen darf die österreichische Fußballnationalmannschaft ruhig noch ein Scheibchen nachlegen. Auf dem Dancefloor sind die heimischen Kicker spätestens seit den Tagen von Toni "lass es polstern" Polster längst Weltklasse. Jüngstes Beispiel: Valentino Lazaro, fescher Kampel im ÖFB-Mittelfeld und Dienstnehmer bei Inter Mailand. Gemeinsam mit seinem Kumpel Meydo hat Lazaro den EM-Song Immer wieder veröffentlicht. Mit Dancehall-Beats der Marke RAF Camora und Autotune-Rap à la RIN spielen die beiden einen klaren Sieg in der dritten Halbzeit heim.

Wer der Meinung anhängt, dass es doch einige Argumente gegeben hätte, diese Fußball-EM nicht in x verschiedenen Ländern auszutragen, der hätte mit dem offiziellen EM-Song noch ein weiteres: Die bemüht auf großeuropäisch machende Kooperation zwischen dem niederländischen EDM-DJ Martin Garrix und U2-Sänger Bono (!) ist der Beweis, dass zu viele Köche jeden Fußballsong verderben. Und dass der von U2 miterfundene Stadionrock Musik für Leute ist, die sonst eigentlich nicht ins Stadion gehen. "We are the people, we’ve been waiting for"? Nein.

Wenn englische Fußballfans ein Lied in ihr Standardrepertoire übernehmen, dann muss daran schon irgendetwas ziemlich richtig sein: Der Song Three Lions, bekannter als Football Is Coming Home, gilt als vielleicht beste Fußballhymne, die je für eine Endrunde geschrieben wurde. Die Britpopband The Lightning Seeds schneiderte ihn der englischen Mannschaft 1996 für die EM im eigenen Land auf den Leib und sorgte dafür, dass der offizielle EM-Song von Simply Red völlig unterging. Three Lions ist der Beweis, dass Gutes nur von Herzen kommt.

(15.6.2021)