Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Tasche gepackt, auf nach Berlin!

Kulttasche "Lady Dior" Foto: Lady Dior As Seen By Tomislav Topic © Stefan Dotter

Prinzessin Diana machte sie Mitte der 90er-Jahre zur Kulttasche: die "Lady Dior". Noch heute hat sie eine Sonderstellung im französischen Couture-Haus. Kunstschaffende werden gebeten, die Tasche neu zu interpretieren und ihre Arbeit in einer Wanderausstellung zu zeigen. Diese macht gerade Station in Berlin.

Lady Dior As Seen By, bis 27. Juni 2021, Michael Fuchs Galerie, Auguststraße 11, 10117 Berlin, Eintritt frei

Im Blick

Sonnenbrille von "Fr!tz 1966" Foto: Hersteller

Die aktuelle Kollektion von "Fr!tz 1966" umfasst elf Sonnenbrillenformen aus Mazzucchelli-Acetat. Modell Donna Havanna 159 Euro

www.wutscher.com





Mit Schwung

Stuhl STUTTGART, Entwurf Richard Herre Foto: Hersteller

Fast 100 Jahre auf dem geschwungenen Buckel hat dieser wunderbare Entwurf samt Wiener Geflecht von Richard Herre. Preis auf Anfrage

www.e15.com





Durch die Blumen

Millefleurs-Tuch Foto: Hersteller

Millefleurs-Tuch in Rot, Rosa, Blau: Dieses Blumenmuster macht gute Laune und lässt sich in die Haare binden. Von Monki. 15 Euro

www.monki.com





Im Sortiment

Augarten Porzellan Foto: Hersteller

Bis 26. 6. gewährt die Porzellanmanufaktur Augarten bei den "Weißen Wochen" gratis Museumsbesuch, Einblicke in die Produktion und Aktionen.

www.augarten.com





Mit Botschaft

Sprücheshirt von Cos Foto: Hersteller

Der schwedische Modehersteller Cos hat anlässlich des Pride-Month schlichte Sprücheshirts herausgebracht. Preis auf Anfrage

www.cosstores.com





In der Nase

Duft von Guerlain Foto: Hersteller

Bergamotte, Magnolie und Honig: Der neue Duft von Guerlain Aqua Allegoria, Nettare di Sole, ist ein perfekter Sommerbegleiter. 75 ml, 78 Euro

www.guerlain.com (RONDO, 16.8.2021)