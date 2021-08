Pro

von Thorben Pollerhof

So wunderbar, klimafreundlich und praktisch wie das Fahren mit den Öffis beworben wird und auch sein mag, seien wir doch ehrlich: Es ist meistens ein Graus. Besonders im Hochsommer und seit Corona verabscheut man körperliche Nähe zu Fremden – vor allem wenn sie auch noch mit erhobenen Armen und entblößten Achseln dastehen.

Aber gut, es geht nun einmal nicht anders, und wenn ich schon nicht allen anderen sagen kann, dass sie wenigstens die Goschn halten sollen, verstopfe ich mir lieber die Ohren und nutze die Zeit, um mich auf Konzerte zu träumen. Denn man verpasst eh nix.

Zum einen, weil es einem Gott sei Dank fast alle gleichmachen, zum anderen, weil die arbeitende Wiener Gesellschaft in der Regel nach acht Stunden in der Hacke eh keine Lust mehr hat, etwas Sinnvolles von sich zu geben – zu Recht. Die Öffis nimmt man von A nach B und auch nur wegen A oder B. Einziger Lichtblick: Das Öffnen der Türen in die Freiheit ist mit dem richtigen Soundtrack fast schon episch.