Ein Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat: Josef Hader als Stefan Zweig in Maria Schraders "Vor der Morgenröte", WDR, 23.45 Uhr. Foto: WDR/X-Verleih

20.15 DOKUMENTATION

Armes Huhn – armer Mensch Die Doku untersucht die Auswirkungen unserer Eier- und Hühnerfleischproduktion, die bis nach Afrika reichen und dort Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflucht verursachen. Um Das System Milch geht es im Anschluss um 21.30, gefolgt um 23.00 von Linsen: Das Rezept gegen den Welthunger. Bis 21.30, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Kampf ums Auto, grüne Kompromisse, Wohl und Weh der SPD und Konflikt-Bischof Alois Schwarz. Live zu Gast ist Umweltministerin Leonore Gewessler. Bis 22.00, ORF 2

22.10 POLITTHRILLER

Der Ghostwriter (GB/F/D 2010, Roman Polański)Ein Schriftsteller (Ewan McGregor) wird angeheuert, um die Memoiren eines früheren britischen Premierministers (Pierce Brosnan) fertigzustellen, und verfängt sich in einem Netz politischer Intrigen. Roman Polański verfilmte Robert Harris’ Roman The Ghost als dunkel schillernden Verschwörungsthriller. Bis 0.40, ATV 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Lebensfreude Ein Eisschwimmer, ein rappender Franziskanermönch und eine Altenpflegerin vermitteln Lebensfreude. 23.10 Grenzerfahrung Nahtod Wird das Ich-Bewusstsein bloß im Gehirn generiert, oder könnte der Geist des Menschen auch unabhängig von seinem Körper existieren? Bis 23.50, ORF2

23.25 DRAMA

Mein ein, mein alles (Mon roi, F 2015, Maïwenn) Die Geschichte einer selbstzerstörerischen Beziehung, von Maïwenn mitreißend mit Vincent Cassel und Emmanuelle Bercot in Szene gesetzt. Bis 1.25, 3sat

23.45 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte den österreichischen Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und in den brasilianischen Ort Petrópolis. Die Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 1.25, WDR

0.00 DOKUMENTATION

Mel Brooks – Make a Noise (USA 2013, Robert Trachtenberg) Nicht nur der Freundeskreis, sondern auch das Comedy-Genie selbst hat für diese Doku eines seiner raren Interviews gegeben. Dazu gibt es Archivaufnahmen des Schauspielers, Autors und Regisseurs, der am 28. Juni 95 Jahre alt wird. Bis 0.55, NDR

1.15 KU-KLUX-KLAN

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (USA 1988, Alan Parker) Im Sommer 1964 werden in Mississippi drei Bürgerrechtler von Mitgliedern des Ku-Klux-Klan ermordet. Zwei recht unterschiedliche FBI-Agenten (Gene Hackman und Willem Dafoe) sollen deren Verschwinden aufklären und stoßen auf Ablehnung und Schweigen. Auf einem wahren Fall beruhendes, von Alan Parker atmosphärisch gefilmtes Rassendrama. Bis 3.20, ORF 2