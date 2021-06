ServusTV sichert sich Rechte an der DTM für Österreich und Deutschland, CNN-Partnersender N1 startet auch in Slowenien und "The Masked Singer" auf ProSieben wird zur Samstagabendshow

David Alaba führte Österreich als Kapitän zu einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien. Foto: AP/Vadim Ghirda

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Knapp 1,5 Millionen Zuseher bei Österreichs Sieg gegen Nordmazedonien – Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1,495 Millionen bei 52 Prozent Marktanteil. Niederlande gegen Ukraine verfolgten 865.000 Seher

Andreas Khol spielt Andreas Hangers türkisen Sidekick bei "Im Zentrum" – Der Ex-Nationalratspräsident versprach einst, kein Polit-Muppet zu werden. Am Sonntag fand er dafür eine andere Rolle

ServusTV sichert sich Rechte an der DTM für Österreich und Deutschland – Alle Rennen der Sportwagenserie werden live auf der Sportplattform http://servustv.com/sport zu sehen sein

Café Puls und Puls 24 starten wöchentliche TV-Umfrage zu aktuellen Themen – "So denkt Österreich" soll Stimmungsbild der Österreicher und Österreicherinnen zu aktuellen Themen liefern

CNN-Partnersender N1 startet auch in Slowenien – Slowenisches Nachrichtenportal läuft am Mittwoch an. Seit 2014 ist der Sender bereits in Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina präsent

"The Masked Singer" auf ProSieben wird zur Samstagabendshow – Laut Sender ist das als einmalige Aktion für die sechs Folgen im Herbst dieses Jahres geplant. Die Show wurde zuvor immer dienstags ausgestrahlt

Festgenommener US-Journalist in Myanmar wieder frei – Vorwurf beruhte auf Gesetz zur Unterdrückung anderer Meinungen

Wiesenstraße Nr. 10 und Paris Calligrammes: TV-Tipps für Montag – Außerdem John Carpenters "Sie leben!" und eine Dokumentation zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann