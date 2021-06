In etwas mehr als vier Jahren gehen für die Home- und Pro-Version von Windows 10 die Lichter aus. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Für den 24. Juni hat Microsoft einen Event anberaumt, bei dem man über die "Zukunft von Windows" sprechen möchte. Und wenngleich der Konzern es noch nicht wortwörtlich verlautbart hat, gilt es als ziemlich sicher, dass diese Zukunft ohne Windows 10 stattfinden wird.

Für den Donnerstag kommende Woche wird nämlich die Ankündigung von Windows 11 erwartet. Ein weiteres Indiz dafür liefert nun ein neuer Eintrag in der Lifecycle-Übersicht für sein aktuelles Betriebssystem. Dort findet sich jetzt auch ein Datum für das Supportende von Windows 10 in der Home- und Pro-Variante (inklusive Pro for Workstations und Pro Education).

Supportende nach zehn Jahren

Festgelegt ist es mit dem 14. Oktober 2025, etwas mehr als zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten finalen Version des Systems. Weiters heißt es, dass Windows 10 bis dahin neben den üblichen monatlichen Sicherheitspatches zumindest noch zwei Mal im Jahr auch noch andere Aktualisierungen bekommen soll.

Wie "neu" Windows 11 ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Einige Beobachter vermuten, dass Microsoft die größere Umgestaltung der Nutzeroberfläche ("Project Sun Valley") und die Einstampfung von Windows 10X einfach nur nutzt, um mit dem halbjährlichen Update gleich auch einen PR-wirksamen Versionssprung hinzulegen. Überraschungen sind aber natürlich möglich, es bleibt abzuwarten, ob man am kommenden Event auch größere Umbauten am Unterbau des Systems ankündigen wird. (gpi, 14.6.2021)