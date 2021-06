[Wissenschaft] Ansteckendere Delta-Variante nun auch in Österreich auf dem Vormarsch.

[Inland] Rechtsextremismus-Experte sieht ÖVP "nach rechts außen blinken".

Wer hinter dem Volksbegehren für Korruptionsbekämpfung steht.

[Panorama] Nach Todesfall: Der langjährige Kampf gegen das Schütteln von Babys.

[International] China als neuer Lieblingsgegner der Nato.

[Wirtschaft] Kein Homeoffice? Vor allem Millennials würden kündigen.

Neuer Vorstoß für Einkaufen am Sonntag.

"New Pay": Wieso Beschäftigte beim Gehalt mitreden sollten.

[Sport] Nordmazedonien fordert "härteste Strafe" für Arnautovic.

[Filmstart] Emma Stone als "Cruella": Punklady mit Pelzkragen und Punktevorliebe.

[Lifestyle] Mit den Grill-Kontrollteams unterwegs auf der Donauinsel. Einst achteten "Insel-Securitys" darauf, dass beim Grillen auf der Donauinsel die Regeln eingehalten wurden. Jetzt gibt es hier "Grillplatzmeister", die 1000 Sprachen sprechen.

[Wetter] Mit viel Sonnenschein geht es durch den Dienstag, oft ziehen nur ein paar dünne Zirrusfelder durch. Über dem Berg- und Hügelland entwickeln sich tagsüber auch Quellwolken, diese bleiben aber flach und harmlos. Der Wind kommt vorwiegend aus nördlichen Richtungen und weht überwiegend schwach. In der Westhälfte lebt der Wind vorübergehend etwas auf. Frühtemperaturen 7 bis 15 Grad. Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad, am wärmsten ist es in den westlichen Landesteilen.

[Zum Tag] Heute ist Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen.