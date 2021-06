Marcel Hirscher fuhr all seine Erfolge auf Atomic ein. Foto: APA/Gindl

Wien – Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher hat am Montagabend auf Instagram die Trennung von Atomic bekannt gegeben. Der Salzburger fuhr alle seine Erfolge auf dem Material des Salzburger Skiherstellers ein. Er trat 2019 mit 30 Jahren als achtfacher Gesamtweltcupsieger, zweifacher Olympiasieger, siebenfacher Weltmeister und Gewinner von 67 Weltcuprennen zurück.

"Die Zeit verfliegt und Dinge ändern sich. Nach fast zwanzig Jahren gehen Atomic und ich in der Zukunft getrennte Wege", schrieb Hirscher, der in dem Posting seine größten Erfolge aufgelistet hatte. "Ich bin dankbar und stolz auf das, was wir erreicht haben, aber jetzt ist es Zeit, weiterzumachen. Bleibt dran, es kommt mehr", machte er neugierig. (APA, 15.6.2021)