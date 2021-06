Das Werbefestival in Cannes findet dieses Jahr von 21. bis 25. Juni statt. Foto: Cannes Lions

Wien/Cannes (LCG) – Kommenden Montag startet in Cannes wieder das Werbefestival, Österreich ist dieses Jahr mit 85 Einreichungen vertreten. Gegenüber dem Jahr 2019 (66 Einreichungen) bedeutet das einen Zuwachs von rund 29 Prozent, 2018 waren es 86 Einreichungen.

Von 21 heimischen Teilnehmern gehören drei einem großen Netzwerk an, 13 sind eigentümergeführte Agenturen. Die übrigen Einreichungen stammen von Filmproduktionen, einem Verlag und einem Werbekunden.

Zu den Einreichern gehören Arrow Films, Cope Content Performance Group, Das Rund, DMB., Heimat Wien, Himmer Buchheim & Partner, ideas4you, Jung von Matt Donau, Kaiserlights, Kesch Event & Promotion, Ketchum Publico, Kobza and The Hungry Eyes, La Loupe, Nowak Hofer und Karall, Runtastic, Scoop & Spoon, The Wurst Agency, Traktor Werbeagentur, VMLY&R, Wien Nord Serviceplan und Wuger Brands in Motion.



Wer sich im Rennen um die Löwen durchsetzen kann, wird von 21. bis 25. Juni 2021, täglich ab 12 Uhr, im Rahmen des Cannes-Lions-Live-Formats "The Awards" präsentiert. (red, 15.6.2021)