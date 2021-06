Allerdings vorerst nur in den USA und parallel zum Prime Day. Wann der Cloud-Gaming-Service in Europa zu testen sein wird, bleibt weiterhin unbekannt

Fans aus Europa müssen sich noch gedulden. Foto: Amazon

Das Cloud-Gaming Angebot Luna von Amazon kann rund um den am 21. und 22. Juni abgehaltenen Prime Day eine Woche lang gratis getestet werden. Alles was es dafür braucht, ist ein Prime-Abo. Die Aktion ist jedoch auf die Vereinigten Staaten beschränkt, berichtet das Techmagazin "The Verge".

Abomodell

Um Luna nutzen zu können, ist ein spezieller Controller nötig, der im besagten Zeitraum ebenfalls vergünstigt verkauft werden soll – um 30 Prozent. Jenseits der Testphase kostet eine Abonnement 5,99 US-Dollar monatlich. Da der Controller direkt mit der Cloud und nicht mit dem Gerät, auf dem gespielt wird, verbunden sein wird, soll das Spiel flüssiger laufen und der Wechsel zwischen Geräten vereinfacht werden. Zugriff besteht über PCs mit Windows und macOS, Fire TV, iPads und iPhones sowie gewisse Android-Geräte.

Kooperation mit Ubisoft

Um auch das passende Spielangebot bei Luna vorzufinden, kooperiert Amazon zusätzlich mit Ubisoft. Das Ubisoft+-Abonnement beläuft sich im Moment auf einen Preis von 14,99 US-Dollar.

Der Cloud-Gaming-Service von Amazon ist am 20. September 2020 vorgestellt worden und befindet sich vorerst in einer "Early-Access"-Phase. Außerdem kommen lediglich Personen aus den USA in den Genuss Luna zu testen. Wann das Angebot auch auf Europa ausgeweitet wird, bleibt vorerst unklar. (red,15.06.2021)