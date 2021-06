Ungarn Tausende demonstrieren in Budapest gegen Anti-LGBTQI-Gesetz

Andreas Müller



Über 5.000 Personen haben am Montag vor dem ungarischen Parlament in Budapest demonstriert. Grund für den Protest war das inzwischen verabschiedete Gesetz, das die "Bewerbung" oder die "Darstellung" von Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen in Kinder- und Jugendmedien verbieten soll.