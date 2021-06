"Mama, ich liege so gern auf deinem Bauch, der ist so schön weich", sagt der Vierjährige und meint es eigentlich nett. Bei Mama kommt es vielleicht nicht ganz so lieb an. Gut, Kinder sind ehrlich, nehmen sich meist kein Blatt vor den Mund und geben ungefiltert ihre Gefühle und Meinungen zum Besten. Aber warum müssen sie dabei oft so gemein sein?

Da vergeht dem Papa gleich das Lachen: "Papa, du hast aber viele Falten im Gesicht!" Foto: http://istockphoto.com/Halfpoint

Die kleinen Racker leben im Hier und Jetzt, und ihre Aussagen sind meist dem Moment geschuldet. Vielleicht haben sie gerade kein Eis bekommen oder mussten ihr Zimmer aufräumen, da kann es schon einmal vorkommen, dass Eltern mit Liebesentzug bestraft werden. Aber auch von der Kindergeburtstagsparty sind schon manche Eltern ausgeladen worden, weil die Kinder gerade beleidigt auf Mama oder Papa waren. Auch auf "Buzzfeed" berichten Eltern von den kleinen Nadelstichen ins Herz durch ihren Nachwuchs:

Die Klassiker:

"Meine fast 3-jährigen Zwillinge sagen mir oft, dass ich nicht zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen bin."

"Meine Tochter verletzt meine Gefühle in nur einer Situation: Ich sagte, 'Ich liebe dich!' und sie antwortet mit: 'Nein, Daddy, ich liebe dich nicht.'"

Das tut weh:

"Meine 5-jährige Tochter sagte, sie wolle eine neue Mami, weil ich kein hübsches Gesicht habe. Ich hoffe, sie wusste nicht, dass es verletzend ist."



Das ist natürlich wirklich sehr schmerzlich:

"Jedes Mal, wenn sie sagen, dass die neue Frau ihres Vaters besseres Essen kocht als ich."

Aber nicht nur kleine Kinder können sehr verletzend sein, wie dieser Beitrag zeigt:

"Meine erwachsenen Kinder sagen alt zu mir, wenn ich ihnen ein Meme schicke, das ich lustig finde. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich einfach schlecht."

Wie haben Ihre Kinder schon Ihre Gefühle verletzt?

Und wie sind Sie damit umgegangen? Erzählen Sie im Forum von den ernstgemeinten und weniger ernstgemeinten Sprüchen, die das Elternherz verletzen! (wohl, 16.6.2021)