Chefredakteur Richard Schmitt kündigt News-Show mit Politik, Aktuellem, Sport, Interviews und Talk an

Wien – Exxpress.at erweitert am Mittwoch sein Angebot: Exxpress TV startet um 7 Uhr mit der Morgen-News-Show "Exxpresso", so Chefredakteur Richard Schmitt am Dienstag auf Twitter. Versprochen werden Politik, Aktuelles, Sport, Interviews und Talk.

"Topaktuelle News, politisch ungefärbte Nachrichten, alle Fakten": Diese Eigenschaften, die die Exxpress.at-Redaktion seit drei Monaten zeige, werde man auch auch bei Exxpress TV wiederfinden, heißt es weiter.

Das Medienprojekt exxpress.at der ÖVP-nahen Juristin Eva Schütz-Hieblinger ist mit Schmitt als Chefredakteur im März online gegangen. Schmitt, zuvor unter anderem Chefredakteur von krone.at und oe24.at, hatte sein neues Digitalmedium gegenüber dem STANDARD vor dem Start als "gehobenen Boulevard" beschrieben. (red, 15.6.2021)