Danish Dynamite soll zünden.

Euro-Ticker: Ukraine vs. Nordmazedonien, Dänemark vs. Belgien, Niederlande vs. Österreich; Do. ab 15 Uhr

Kopenhagen – Es wird, so viel kann man vorab sagen, ein besonderes Spiel. Dänemark gegen Belgien, das wäre in einer anderen Welt wohl das Duell um den Sieg in Gruppe B gewesen. Aber es ist dies die Welt, in der Christian Eriksen im ersten Spiel gegen Finnland nach 42 Minuten zusammenbrach.

Auch die zweite Hälfte der damaligen Partie war besonders, aber nur besonders ungut. Nicht nur Dänen-Teamchef Kasper Hjulmand hinterfragte danach die Fortsetzung der Partie. Die Uefa hatte den Dänen nur die Wahl zwischen sofortiger Fortsetzung und einem Weiterspielen am nächsten Tag gelassen. Sie mussten unter Schock entscheiden.

Mittlerweile feuert Eriksen die Mannschaft als Edelfan aus dem Kopenhagener Rigshospitalet an. Hjulmand stellte jedem Spieler frei, die Partei auszulassen, berichtete aber, dass nach den guten Nachrichten über Eriksens Zustand "die Erleichterung und Freude mehr und mehr vorherrschen".

Gänsehautheimspiel

Die Dänen erwartet ein Gänsehautheimspiel vor 25.000 Anhängern. "Es wird eine wahnsinnige Unterstützung geben, sie wird uns Spielern helfen", prophezeite Stürmer Martin Braithwaite mit Tränen in den Augen. Auch der Teamchef sagte: "Wir müssen uns auf eine ganz besondere Atmosphäre einstellen. Die Emotionen können ganz schön durcheinander sein." Diese Emotionen solle seine Mannschaft aber "nutzen, um auf dem Platz zu kämpfen".

Das wird es brauchen, denn aus sportlicher Sicht stecken die als Geheimfavoriten gestarteten Dänen in der Bredouille. Nach der 0:1-Niederlage gegen den nominell schwächsten Gegner Finnland wirft der Weltranglistenerste und Turniermitfavorit Belgien seinen Schatten. Abseits aller Emotionen wird Eriksen als Spielmacher fehlen.

"Niemand kann Christian ersetzen. Das ist unmöglich", betonte Hjulmand. Niemand im Team könne "so mit dem Ball umgehen", sagte der 49-Jährige. "Er diktiert ein Spiel mit seinen Pässen, seinem Auge, seinen Entscheidungen, seiner enormen Fähigkeit, den Raum zu finden."



Ohne seinen Star dürfte Hjulmand das System wechseln, gegen Belgiens furchterregenden Sturm ist eine Dreierkette denkbar. Im Tor steht so oder so Kasper Schmeichel. "Solange wir alles geben, was in uns steckt, können wir uns in die Augen sehen", baute der 34-Jährige für einen möglichen Misserfolg gegen die "Roten Teufel" vor.

Hjulmand hoffte mit Blick auf den Rückhalt von 25.001 Fans: "Fußball hat eine große Kraft." (schau, 16.6.2021)

Gruppe B, 2. Runde:

Dänemark – Belgien (Kopenhagen, Parken Stadion, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Kuipers/NED)

Dänemark: 1 Schmeichel – 18 Wass, 4 Kjaer, 6 Christensen, 5 Maehle – 24 Jensen, 23 Höjbjerg, 8 Delaney – 11 Skov Olsen, 9 Braithwaite, 20 Poulsen

Ersatz: 16 Lössl, 22 Rönnow – 2 Andersen, 3 Vestergaard, 13 Zanka, 17 Stryger Larsen, 26 Boilesen, 15 Nörgaard, 25 Christiansen, 7 Skov, 19 Wind, 12 Dolberg, 14 Damsgaard, 21 Cornelius

Es fehlt: 10 Eriksen (nach Herzstillstand)

Belgien: 1 Courtois – 2 Alderweireld, 4 Boyata, 5 Vertonghen – 15 Meunier, 19 Dendoncker, 8 Tielemans, 16 T. Hazard – 14 Mertens, 9 Lukaku, 11 Carrasco

Ersatz: 12 Mignolet, 13 Sels – 3 Vermaelen, 18 Denayer, 6 Witsel, 10 E. Hazard, 17 Vanaken, 22 Chadli, 26 Praet, 20 Benteke, 23 Batshuayi, 24 Trossard, 25 Doku

Es fehlt: 21 Castagne (Augenhöhlenbruch)

Fraglich: 7 De Bruyne (nach Gesichtsoperation)