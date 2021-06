Die Premierminister Scott Morrison und Boris Johnson haben nach dem G7-Gipfel über das Freihandelsabkommen verhandelt. Foto: EPA / Andy Rain

Canberra – Großbritannien und Australien haben sich auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Das sagte der australische Handelsminister Dan Tehan am Dienstag. Für Großbritannien wird es der erste Handelspakt seit dem EU-Austritt sein. Die letzten Stolpersteine wurden in den vergangenen Tagen von den beiden Premierministern Scott Morrison und Boris Johnson aus dem Weg geräumt. Sie hatten am Wochenende nach dem Treffen der sieben führenden Industrienationen (G7) miteinander verhandelt. Morrison war dort Gast, sein Land gehört nicht zu den G7.

Großbritannien ist für Australien der achtwichtigste Handelspartner. Bevor das Königreich 1973 Teil der EU und damit des Binnenmarktes wurde, war es für Australien sogar der wichtigste Handelspartner.

Großbritannien stellt sich nach dem Brexit momentan neu auf. Auf der Insel gibt es wegen des Deals mit Australien aber auch Sorgen. Landwirte fürchten eine Flut von Importen bei Lamm- und Rindfleisch, sobald hier Zölle wegfallen. Nach australischen Angaben werden die Landwirte des Landes von dem Abkommen profitieren. Details sind aber noch nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass der Deal für Großbritannien wichtiger sein wird. Australien ist im Handel stark auf Asien ausgerichtet. (APA, 15.5.2021)