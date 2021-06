Michael Steingruber

Wer in Mexiko eine "Tortilla" bestellt, bekommt einen dünnen Fladen aus Mais oder Weizen. In Spanien hingegen wird ein Omelett aus Eiern, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Grundrezept kann mit Wurst, Fisch oder Gemüse adaptiert werden. In diesem Rezept verwende ich Spinat, außerdem koche ich die Kartoffeln, anstatt sie zu braten.

Zutaten:

6 Kartoffeln (Beilagenkartoffel oder festkochend)



6 Eier

1 Jungzwiebel

100 Gramm Spinat

Salz, Pfeffer

Olivenöl zum Braten

Tortilla-de-Patata-con-Espinacas.pdf Größe: 0,17 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.