Die E3 nähert sich langsam aber sicher dem Ende zu. Die virtuelle Spielemesse hatte bis dato einige Highlights zu bieten. In der vergangenen Nacht ließ sich das Entwicklerstudio Capcom in die Karten blicken. Dabei gab es Neuigkeiten zu dem kürzlich veröffentlichten Resident Evil Village, Monsterhunt aber auch für die E-Sportler von Streetfighter gab es Informationen zu der unmittelbaren Zukunft.

"Residen Evil Re:Verse" ab Juli

Gleich zu Beginn ließ Capcom die Öffentlichkeit wissen, wie es mit dem achten Ableger der Resident Evil-Reihe weitergehen wird. Ein DLC für den neuesten Teil ist in der Entwicklung. Bereits im Juli soll ein Multiplayer Modus namens RE:VERSE folgen. Der Modus wird für alle Besitzerinnen von Resident Evil: Village kostenlos erhältlich sein.

"Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" für PC ab 2022

Ein neuer Trailer wurde für das kommende Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin gezeigt, das am 9. Juli für die Nintendo Switch erscheint. Eine Demo für das Spiel wird am 25. Juni veröffentlicht. Dabei können dann Spieler ihre Spielstände in das finale Spiel übertragen. Eine PC-Version des Games wird erst im Jahr 2022 erwartet.

Außerdem wurde eine neue Content-Roadmap sowohl für Monster Hunter Rise als auch für Monster Hunter Stories 2 vorgestellt. Darin enthalten sind neue Emotes, Outfits und Events. Die erste Capcom-Kollaboration erscheint am 18. Juni, mit weiteren Updates für beide Spiele in den darauffolgenden Wochen.

"The Great Ace Attorney Chronicles" kommt nach Europa

Bereits im April 2021 bestätigt Capcom erstmals, dass The Great Ace Attorney Chronicles die es bisher nur exklusiv in Japan gab, auch für den Rest der Welt verfügbar werden. Die Teile 1 und 2 erscheinen am 27. Juli 2021 für PC, Nintendo Switch und PS4. Dabei können Hobby-Detektive zehn Fälle lösen und weitere Bonusinhalte freispielen.

"Streetfigher V" Kalender

Die Capcom Pro Tour ist der Dreh- und Angelpunkt der E-Sport-Szene für Streetfighter V. Die beiden Moderatoren der Tour gaben einen Ausblick auf die zukünftigen Wettbewerbe und auf die Veränderungen der Tour im Jahr 2021. Genauere Informationen zu der E-Sport-Abteilung sollen noch im Laufe des Jahres folgen. (red, 15.06.2021)