Wien – Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat nach den Schimpftiraden des österreichischen Nationalspielers Marko Arnautovic nun doch eine Ermittlung gestartet. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wurde ein "Ethik- und Disziplinarinspektor" ernannt, der die Vorfälle rund um das Spiel zwischen Österreich und EM-Neuling Nordmazedonien (3:1) am Sonntagabend untersuchen wird.

Zuvor hatte der nordmazedonische Fußballverband (FFM) die "härteste Strafe" gegen Arnautovic gefordert und ein offizielles Schreiben an die Uefa gerichtet. In seinen bisherigen Stellungnahmen hatte der Verband erklärt, dass es keine Ermittlungen geben werde. Arnautovic soll beim Torjubel in der 89. Minute zum 3:1-Endstand den nordmazedonischen Flügelspieler Ezgjan Alioski diffamiert haben.

Alioski berichtet von Entschuldigung

Laut Alioski hat sich Arnautovic unmittelbar nach dem Spiel bei ihm entschuldigt. Arnautovic sei dafür nach der Partie in die Kabine des nordmazedonischen Teams gekommen, berichteten mehrere nordmazedonische Medien am Dienstag unter Berufung auf Alioski.

"Arnautovic und ich haben nach dem Spiel gesprochen und die Situation geklärt. Er hat sich entschuldigt. Er ist in den Umkleideraum gekommen und hat mir die Hand gereicht. Das war wirklich fair von ihm", zitierte das Internetportal "Derbi" aus einem Interview von Alioski im albanischen TV-Sender Digialb.

Laut Angaben des Nordmazedoniers sei das Gespräch auf Deutsch gelaufen. Was Arnautovic beim Torjubel in seine Richtung geschrien hatte, habe er wegen der Lautstärke im Stadion nicht verstanden. Lippenleser wissen mehr: Arnautovic soll der "albanischen" Mutter seines Gegenspielers eine intime Begegnung in Aussicht gestellt haben.



"Nach dem Spiel haben wir uns beruhigt"

Ein Sprecher des nordmazedonischen Fußballverbandes konnte den Canossagang von Arnautovic in die Umkleidekabine am Dienstag nicht bestätigen. Allerdings berichteten auch andere nordmazedonische Medien darüber. "Nach dem Spiel haben wir gesprochen und uns beruhigt. Arnautovic ist als Freund gekommen, wir haben Deutsch geredet und uns am Ende verstanden", wurde Alioski von den Onlineportalen "24fudbal" und "MKD" zitiert.

Alioski ist in der Schweiz aufgewachsen. Der Leeds-United-Legionär gehört der albanischen Minderheit Nordmazedoniens an. (sid, APA, 15.6.2021)