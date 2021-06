Der große Windelabbau

Enzyme könnten dabei helfen, Babywindeln wiederzuverwerten

Mehr als 20 Milliarden Einwegwindeln werden pro Jahr in der EU verbraucht. Ein kleiner Teil davon geht auf das Konto des Nachwuchses von Sara Vecchiato, die am Institut für Umweltbiotechnologie der Wiener Boku sowie am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib), einem von Wirtschafts- und Klimaschutzministerium geförderten Kompetenzzentrum in Tulln, arbeitet: "2018 war ich in Karenz und sah, wie viele Windeln das Baby brauchte. An guten Tagen benötigten wir fünf, an anderen war es das Doppelte", erinnert sich die Italienerin. Die Forscherin beschäftigt sich mit der Frage, wie enzymatische Zerlegungen nach dem Vorbild der Natur auch für eine Kreislaufwirtschaft nutzbar gemacht werden können. Angesichts der Windelberge hatte sie die Idee, zu untersuchen, ob diese Methoden auch auf deren Inhaltsstoffe anzuwenden sind.

Enzyme kümmern sich in der Natur um verschiedenste Stoffwechselprozesse, sie werden heute aber auch in der Industrie angewendet. Auch bei der Nutzung von Enzymen zum Plastikabbau gibt es bereits Erfolgsmeldungen. Ihre Wirkung ist allerdings sehr spezifisch für jeweils eine Materialvariante. Die Windeln, die vor der Wiederverwertung gereinigt – die Biomasse könnte in Biogasanlagen zu Methan verarbeitet werden – und zerkleinert werden müssen, beinhalten grundsätzlich drei Materialfraktionen: Da sind Kunststoffe wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), saugfähige Cellulosefasern sowie superabsorbierende Polymere (SAP), die ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen können. Gerade bei Cellulose ist der enzymatische Abbau zu Glukose, die in Ethanol verwandelt werden kann, bereits gut erprobt. Das Endprodukt lässt sich dann als Industriechemikalie oder Treibstoff einsetzen. Gelingt auch die Zerlegung der Kunststoffanteile, könnten aus den Materialien letztendlich auch wieder neue Windeln werden. (Alois Pumhösel, 20.6.2021)