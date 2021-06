In dieser Galerie: 8 Bilder Der Sandling ist ein sehr markanter Berg in Alleinlage. Foto: Birgit Eder Die Sternnarzisse blüht zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Foto: Birgit Eder Die Soldanellen zeigen an, dass der Schnee gerade erst geschmolzen ist. Foto: Birgit Eder Die wunderbaren Narzissenwiesen duften verführerisch. Foto: Birgit Eder Beim Aufstieg braucht man immer wieder die Hände. Foto: Birgit Eder Rund um den Sandling gibt es zahlreiche Almen. Foto: Birgit Eder Die Blaa-Alm lädt uns zum Verweilen ein. Foto: Birgit Eder Das Gipfelkreuz des Sandling. Foto: Birgit Eder

Der Sandling ist ein imposanter Berg in Alleinlage am südwestlichen Rand des Toten Gebirges. Obwohl unter 2.000 Meter, muss man vorsichtig sein, Altschneefelder und rutschige Passagen begleiten den Weg. Warum man die Tour trotzdem früh machen sollte? Jedes Jahr bis Mitte Juni verwandeln sich die Wiesen zwischen Loser, Dachstein und Totem Gebirge in ein Blütenmeer aus Narzissen.

Wir starten vom Parkplatz unterhalb der Blaa-Alm, überqueren den Bach und wandern am Rand der Alm aufwärts. Bei der Fludergrabenalm folgen wir dem Weg Nr. 250 (Nordalpenweg, Via Alpina) und passieren die Ausseer Sandlingalm. Danach dem Wegweiser zur Lambacher Hütte (Selbstversorger) folgen.

Dachstein und Gosaukamm zum Greifen nahe

Bald beginnt der Klettersteig, die Seile wurden im Herbst 2020 neu gespannt. Die Schlüsselstelle ist eine fast 100 Meter hohe senkrechte Wand, die mit Eisenklammern und Drahtseil versichert ist. Der Weiterweg wird zwar einfacher, rutschige Steinplatten machen die Tour dennoch anspruchsvoll.

Wir gelangen auf das Plateau und dort über steile Aufschwünge zum Gipfelkreuz. Von hier ist der Ausblick wunderschön, der Dachstein mit dem Gosaukamm wirkt zum Greifen nahe. Auch der Loser mit dem Toten Gebirge dahinter und der Altausseersee mit der Trisselwand sind zu sehen.

Vom Gipfel zurück zum letzten Wegweiser und dort den Weg Nr. 251 (Nordabstieg) nehmen. Immer wieder muss man Felsblöcke und Dolinen umgehen, der Weg ist fordernd. Unten auf den Almen schlagen wir bis zur Fludergrabenalm den bekannten Weg ein, bleiben dann auf dem Forstweg und lassen auf der Blaa-Alm die Tour ausklingen.(Birgit Eder, 17.6.2021)

Weitere Outdoor-Tipps:

