NIEDERÖSTERREICH



Schwechat

Die ehrwürdigen Nestroy-Spiele (im Bild) haben sich auf ein Virus namens Kapitalismus eingeschossen. Intendant Peter Gruber, der verlässlich die unbekanntesten Nestroy-Stücke ausgräbt, zeigt heuer im Hof von Schloss Rothmühle die Komödie Charivari. Hier lässt ein Alt-1848er die Machenschaften eines skrupellos um die Vermögensvermehrung bekümmerten Neureichen auffliegen. 26. 6. – 31. 7.



Asparn/Zaya

Der Monogamie nach 23 Jahren ein Ende bereiten: Das tut der Held in Neil Simons Komödie Der letzte der feurigen Liebhaber, inszeniert von Hanspeter Horner. 29. 6. – 8. 8.



Bühne Baden

Operette mit Schauplatz Karneval: Eine Nacht in Venedig von Johann Strauß in der Sommerarena Baden. 18. 6. – 3. 9.



Festspiele Gutenstein

Neo-Intendant Johannes Krisch muss noch passen und schickt heuer, bevor er 2022 loslegt, Lesungen und Musik voraus, von Michael Köhlmeier bis Hari Stojka. 29. 7. – 8. 8.



Burg Gars am Kamp

Die Babenbergerburg dient heuer als Schauplatz für Mozarts Entführung aus dem Serail in kammermusikalischer Bearbeitung. 15.–29. 7.



Oper Klosterneuburg

Filmregisseur Julian Roman Pölsler (Die Wand) inszeniert Verdis Oper La Forza del Destino (zu Deutsch: Die Macht des Schicksals). Es geht um Lebenslust und Vergänglichkeit und zwei sich Liebende. 3.–30. 7.



Kultursommer Laxenburg

Hier blickt man in die Zukunft, ins Jahr 2121, als der Weltraumtourismus bereits en vogue ist: Raumschiff oder das Drama des begabten Hundes ist ein Galactical von Christian Deix und Olivier Lendl. 13. 6. – 15. 8.



Sommerspiele Melk

In der Wachauarena kommen zehn Kurztexte von Autorinnen und Autoren zur Uraufführung, die jeweils einem der 10 Gebote gewidmet sind: von Dimitré Dinev über Cornelia Travnicek bis Franzobel. 16. 6. – 31. 7.



Theater im Bunker Mödling

Eine Szenencollage zum Thema Zukunft (gut oder schlecht) bereiten Bruno Max und sein Ensemble zum Fürchten mit dem neuen Stück Utopia. Schöne Neue Welt(en) vor. Im Luftschutzstollen Mödling: kühl und gruselig. 15. 8. – 4. 9.



Rosenburg

Hier gibt’s Logenplätze mit eingekühltem Sekt! Gegeben wird im Renaissanceschloss Ein Käfig voller Narren, inszeniert von Marcus Ganser. 24. 6. – 1. 8.



Wald4tler Hoftheater

Im nördlichsten Theater des Landes wird sogar bis November gespielt: Fünf Produktionen stehen auf dem Plan. Am 17. Juni hat Robert Seethalers Der Trafikant Premiere. Bis 20. 11.



Sommerspiele Perchtoldsdorf

Veronika Glatzner inszeniert eines der tollsten "Lustspiele" überhaupt, Kleists Der zerbrochne Krug, im abends immer kühlen Burghof zu Perchtoldsdorf. Decken einpacken! 30. 6. – 31. 7.



Theatersommer Haag

Dominic Oley inszeniert Nestroys Komödie über einen inkognito sein Glück findenden Reichen: Der Zerrissene. Damit feiert man am Haager Hauptplatz 20. Jubiläum. Cheers! 1. 7. – 7. 8.



Wachaufestspiele

Ein Mann steht unter Heiratsdruck: Meine rosarote Hochzeit ist das Gute-Laune-Stück der Wachaufestspiele Weißenkirchen. Als Nachschlag gibt’s den Schüler Gerber. 20. 7. – 11. 9.



Festspiele Berndorf

Stephen Sinclairs und Anthony McCartens Stripperkomödie Ladies Night ist das Sommerstück im Stadttheater. Erotik will gelernt sein! 3. 8. – 5. 9.



Felsenbühne Staatz

Das Motto dieses Sommers lautet: The Show Must Go On! Als große Open-Air-Show ist das Musical vor imposanter Naturkulisse zu erleben. 23. 7. – 7. 8.