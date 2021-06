Es ist wie "Gothic", wenn man es in ein postapokalyptisches Szenario verfrachtet und dem Spieler ein Jetpack gibt. So (oder so ähnlich) lautete das Fazit, als das deutsche Studio Piranha Bytes 2017 Elex auf den Markt brachte. Nun, vier Jahre später, folgt Teil 2.

Die Ankündigung kommt einigermaßen überraschend. Erst vor einem Monat ließen die Entwickler überhaupt durchblicken, dass ihr neuestes Spiel in der Zielgeraden ist – ohne dabei zu verraten, was für Game es ist. Jetzt ist klar, dass man dem Elex-Universum treu bleibt.

Ein mit fetziger Metal-Musik untermalter Trailer zeigt vorwiegend Kampfszenen und erinnert fast mehr an Doom, denn an ein Action-Rollenspiel. Die Handlung soll laut der bereits verfügbaren Steam-Seite an den ersten Teil anschließen. Nach der Beendigung des Konflikts am Planeten Magalan ist der hart erarbeitete Frieden in Elex 2 nun aber durch eine Gefahr aus dem All bedroht.

THQ Nordic

Alter Held, neue Bedrohung

Im Kampf gegen selbige wird man eine große, offene Welt erkunden können. Dabei soll es nicht mehr nur die Gelegenheit für kurze Jetpackeinlagen geben, sondern auch längeres Fliegen möglich sein. Nichtspielercharaktere sollen auf die Aktionen des Spielers reagieren und auch der Handlungsverlauf selbst soll durch Entscheidungen und ihre Konsequenzen verändert werden. Piranha-Bytes-typisch wird man auch diesmal auf mehrere Fraktionen stoßen und sich wohl einer davon anschließen können.

Auf technischer Ebene verspricht man außerdem eine stark überarbeitetes Steuersystem. Gerade die recht ungenaue Kontrolle des Helden während Kämpfen gehörte zu den größeren Kritikpunkten des ersten Teils.

Einen konkreten Releasetermin nennt der Trailer nicht, dort heißt es nur, dass Elex 2 "bald" erscheinen soll. Auf Steam wurde vorübergehend das laufende Jahr genannt, mittlerweile aber wieder geändert. Gegenüber WCCFTech bestätigte THQ auch, dass das Spiel noch 2021 erscheinen soll, schließt aber auch eine Verschiebung nicht ganz aus. (gpi, 15.6.2021)