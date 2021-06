40 Kämpfe, 36 Siege, 25 davon nach K. o., Weltmeister in verschiedenen Klassen und Olympiasieger für die USA 1976 in Montreal: Die Liste von Sugar Ray Leonards Erfolgen könnte man noch eine Weile so weiterführen. Hier geht es aber um sein Los-Angeles-Anwesen, das er loswerden möchte.