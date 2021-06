Wissen: Boden und Blut als Grundprinzipien des internationalen Staatsbürgerschaftsrechts

Auch wenn Österreichs Staatsbürgerschaftsrecht nachgesagt, wird, zu den weltweit restriktivsten zu zählen, zeigt sich bei einer Umschau schnell: Auch andere Staaten stellen hohe Ansprüche an Bewerber um die Einbürgerung.

Grundsätzlich wird zwischen dem Ius Soli, dem Recht des Bodens, und dem Ius Sanguinis, dem Recht des Blutes, also der Abstammung, unterschieden. Österreichs Ansatz bezieht sich auf die Abstammung: Wer österreichische Eltern hat, erhält die Staatsbürgerschaft.

Für die unbeschränkte Geltung des Ius Soli sind zum Beispiel die USA bekannt: Jedes Kind, das auf US-Boden geboren wird, ist automatisch Staatsbürger. Diese Vorgehensweise findet sich in Europa nicht, in Malta wurde das Prinzip erst im Jahr 2001 abgeschafft. Allerdings haben zahlreiche Länder Regelungen, die im Inland geborenen Kindern ausländischer Eltern den Erwerb der Staatsbürgerschaft erleichtern.

So kann ein in Frankreich geborenes Kind mit dem 18. Geburtstag automatisch den Pass erhalten, wenn bestimmte Zeiten des Aufenthalts im Land nachgewiesen werden.

In Deutschland galt bis zum Jahr 2000 ausschließlich das Blutprinzip, seither können im Land geborene Kinder die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn zumindest ein Elternteil bestimmte Anforderungen des Aufenthalts erfüllt. Der Pass kann wieder verlustig gehen, wenn der Neubürger bis zum 23. Geburtstag Auflagen wie eine bestimmte Aufenthaltsdauer oder Schulbesuch in Deutschland nicht erfüllt.

In vielen EU-Staaten gilt heute eine Kombination aus den beiden Grundprinzipien, selbstverständlich mit teils scharfen Einschränkungen.

Gegner des heimischen Einbürgerungsrechts kritisieren, dass Doppelstaatsbürgerschaften grundsätzlich nicht vorgesehen sind. Wird die österreichische Staatsbürgerschaft erworben, muss (so dies möglich ist) die ursprüngliche Nationalität abgelegt werden. Dabei handelt es sich nicht um eine fremdenfeindliche Schikane, schließlich gilt dieselbe Regelung umgekehrt auch für Österreicher, die einen anderen Pass erwerben. Damit ist Österreich nicht allein, vergleichbare Regelungen finden sich weltweit in etwa einem Fünftel der Staaten.

Außerdem gilt auch in Österreich eine Reihe von Ausnahmen, die eine doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen, wenn es zum Beispiel besonders berücksichtigungswürdige private Gründe gibt.

Auch in Deutschland kann beim Erwerb einer fremden Nationalität ein Antrag auf Beibehaltung des deutschen Passes gestellt werden. Hier wurde wie in den meisten EU-Staaten in den vergangenen 20 Jahren die Gesetzgebung in Bezug auf Doppelstaatsbürgerschaften liberalisiert. Insbesondere Inhaber einer anderen EU-Nationalität haben in den meisten Mitgliedsstaaten einen erleichterten Zugang zum Doppelpass. (vos)