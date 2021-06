Koke versenkte gegen Schweden nur sich selbst im Tor, mit mehr Glück im Abschluss hätte auch er viele Diskussionen verhindert. Foto: Imago/Ubeda

954 Pässe, null Tore. Die Marca bezeichnete Spaniens 0:0 gegen Schweden als "Ohrfeige", international und auch im STANDARD-Forum herrschte Einigkeit: Spanien möge sich sein Ballgeschiebe doch bitte in die Haare schmieren. "Die Zweifel an der Mannschaft haben sich nur vergrößert", schrieb Mundo Deportivo.

Die heimischen Fans nahmen Alvaro Morata ins Visier. Der Stürmer ist längst als Chancentod verschrien, jagte eine Großchance am Tor vorbei und wurde danach sogar ausgepfiffen. Als Heilsbringer wünschen sich die kritischen Anhänger Gerard Moreno. Der 29-Jährige von Villarreal schoss in den vergangenen zwei Saisonen hinter den übermächtigen Lionel Messi und Karim Benzema jeweils die drittmeisten Tore in der Liga, das ist schon eine Visitenkarte.

Bei seiner Einwechslung in Minute 74 wurde der in Spanien nur Gerard genannte Moreno so laut bejubelt, wie es 10.559 Fans in einem Riesenstadion können. Dass der Joker in der Nachspielzeit aus wenigen Metern Goalie Robin Olsen anköpfelte, passte nicht ins Narrativ. Trotzdem fragte die Marca: "Ist Gerard wirklich nicht besser als Morata?"

König Zufall

Zumindest einer blieb entspannt. "Wir haben gut gespielt und viele Chancen herausgespielt. Wenn wir weiter so spielen, werden wir weit kommen", sagte der 18-jährige Barça-Jungstar Pedri, der mit seinen Pässen zahllose Angriffe einleitete. Vielleicht ist Geduld genau das richtige Rezept.

Chancenverwertung ist auch eine Riesenportion Zufall, die Statistik "Expected Goals" hilft beim Einordnen: Sie berechnet, wie viel Tore eine Mannschaft angesichts ihrer Chancen im Schnitt schießen müsste. Gehen 76 Prozent der Elfer ins Tor, ist ein Penalty 0,76 expected Goals (xG) wert. Patrik Schicks Traumtor von der Mittellinie beim 2:0 gegen Schottland hatte einen xG-Wert von 0,01 – weil eben nur ein Prozent solcher Versuche im Tor landen.

Nun, laut dieser Statistik schlug Spanien Schweden mit 2,47 zu 1,34. Man könnte sagen: Es sind eben Chancentode, die aus ihren Möglichkeiten nichts machen! Im November gab es aber diese 6:0-Gala der "Furia Roja" gegen Deutschland. Expected Goals: 3,47 zu 0,12. Exakt ein xG mehr. Das Offensivtrio war mit Morata, Ferran Torres und Dani Olmo dasselbe wie gegen Schweden, Gerard wurde auch in dieser Partie eingewechselt und blieb torlos. Also doch: Zufall?

Zufall – und Tormann Robin Olsen. "Er war fantastisch", schwärmte Schwedens Innenverteidiger Victor Lindelöf. "Ich muss ihm nachher eine riesige Umarmung schenken – und vielleicht auch etwas Kaffee und Essen bringen." Der Everton-Ersatzmann blieb ganz schwedisch bescheiden: "Es ist nicht nur an mir gelegen, dass wir den Punkt geholt haben. Wie viel die Spieler vor mir gelaufen sind, macht mich stolz." (Martin Schauhuber, 15.6.2021)

