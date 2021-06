Die Islamlandkarte hat nicht nur in Österreich für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch international einigen Staub aufgewirbelt. Aber ist die Kritik an dem Projekt berechtigt, warum unterstützt der Staat in Form der neuen Dokumentationsstelle Politischer Islam das Projekt – und wie viel Wissenschaft steckt hinter der Karte? Was offenbart die ganze Debatte zudem über das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen in Österreich?

In einer erwartungsgemäß hitzigen Videodebatte diskutiert bei "STANDARD mitreden" über diese Fragen: Ednan Aslan, der islamische Religionspädagoge von der Universität Wien und Kopf hinter dem Projekt. Mit dabei war die Leiterin der Dokumentationsstelle Politischer Islam, Lisa Fellhofer, die beschreibt, warum sie die Karte für richtig befindet, und zugleich erklärt, was die Dokumentationsstelle nach dem Streit künftig anders machen will.

Kein gutes Haar an der Landkarte gelassen haben in der Debatte die Politikwissenschafterin Sieglinde Rosenberger und Adis Šerifović von der Muslimischen Jugend Österreich.

Aslan kündigt an: "Die Islamlandkarte wird bleiben." (Video: Andreas Müller, 20.6.2021)