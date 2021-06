Geschäftsmann Marian Kočner war in erster Instanz freigesprochen worden

Der Geschäftsmann Marian Kocner. Foto: Jaroslav Novak/TASR via AP

Das Oberste Gericht in der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat am Dienstag zwei Freisprüche im Mordfall des Journalisten Ján Kuciak aufgehoben. Die Tat hatte 2018 für Massenproteste und den Rücktritt des damaligen Regierungschefs Robert Fico geführt. Der Geschäftsmann Marian Kočner war in erster Instanz freigesprochen worden.

Mehr Information in Kürze. (red)