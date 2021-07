Konzert 2. 7. – 4. 7. 2021

Das Festival ORGELockenhaus steht 2021 unter dem Motto: "Porta Caeli – Tür zum Himmel".

www.orgelfestival.at

Theater 6. 7. – 1. 8. 2021

Ein Hotel in London ist Ort eines Geheimtreffens der britischen Regierung: Doch statt eines Brexit-Deals gibt es zunächst eine Leiche. In Ray Cooneys köstlicher Boulevardkomödie Außer Kontrolle gibt Kobersdorf-Intendant Wolfgang Böck den Staatsminister.

www.schlossspiele.com

Musical 8. 7. – 14. 8. 2021



Der packende Stoff über zwei rivalisierende Gangs im New York der 1950er-Jahre, die große Romeo-und-Julia-Liebesgeschichte zwischen Tony und Maria, die packende Musik von Leonard Bernstein – in seiner ersten Saison als Leiter der Seefestspiele Mörbisch bringt Alfons Haider erstmal ein Musical auf die legendäre Seebühne.

seefestspiele-moerbisch.at

Foto: Walter Vogelweider

Konzert 8. 7. – 27. 8. 2021

"Classic. Esterházy" lädt wieder einmal ins prächtige Barockschloss Eisenstadt ein – u. a. zu Sommer-Matineen mit dem Haydn Quartett, der großen Haydn-Gala am 22. 8. sowie zu charmanten Picknickkonzerten.

www.esterhazy.at

Konzert 8. 7. – 17. 7. 2021

Überraschende Hörerlebnisse beim 40. Jubiläum des Kammermusikfest Lockenhaus.

www.kammermusikfest.at

Oper 14. 7. – 21. 8. 2021

Drei Rätsel stellt die geheimnisvolle Prinzessin Turandot (Sopranistin Martina Serafin) jedem Mann, der um ihre Hand anhält. Giacomo Puccinis Meisterwerk vor der atemberaubenden Kulisse des Steinbruchs St. Margarethen: Auf Opern-Fans wartet ein unvergesslicher Abend!

www.operimsteinbruch.at

Foto: Oper im Steinbruch

Musical 28. 7. – 15. 8. 2021

In der Opéra Garnier versetzt ein Phantom die Künstler, Bühnenarbeiter und das Publikum in Angst und Schrecken – nur ein junges Chormädchen vermag dem Schrecken ein Ende zu setzen. Gaston Leroux’ Klassiker Das Phantom der Oper in einer Version der Burgspiele Güssing.

www.burgspiele.eu

Operette 5. 8. – 12. 8. 2021

Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe gilt dank der einzigartigen Melodien und Tanzszenen als Publikumsmagnet. Die stimmungsvolle Kulisse liefert beim Jopera-Festival das Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach.

www.jopera.at

Musical 6. 8. – 22. 8. 2021

Er gilt als einer der Kultfilme der 1980er-Jahre: Flashdance mit Ohrwürmern wie What a Feeling oder Gloria. Diesen Sommer kann man zu den Evergreens auf der Burg Güssing mitschunkeln.

musicalguessing.com

Konzert 14. 8. 2021

Literat Michael Köhlmeier setzt mit Musiker Hans Theessink beim Güssinger Kultursommer im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf mit "Westernhelden" seine Serie über US-Mythen fort.

www.kultursommer.net

Foto: Neumayr

Konzert 27. 8. 2021

"Das Haydn-Haus muss klingen!" Unter diesem Motto stehen die jeden letzten Freitag im Monat stattfindenden kammermusikalischen Serenadenkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus.

haydnhaus.at

Klassik 15. 9. 2021, 17 Uhr

"Metamorphosen" lautet das Festivalmotto für die nächste Ausgabe von Herbstgold im großen Feierjahr zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes 2021. Auch das Festival erlebt einen Wandel: Mit Julian Rachlin tritt ein Violinist und Dirigent von Weltrang als neuer künstlerischer Leiter an.

www.herbstgold.at

Konzert 24. 9. 2021

Marla Glens Musik vereinigt Elemente aus Blues, Soul und Jazz, die rauchige, rau-maskuline Stimme wurde dabei zum Markenzeichen. Im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt präsentiert sie ihr neues Album Unexpected.

www.kunstpalast.de

Konzert 15. 10. – 24. 10. 2021

Das Burgenland feiert seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich, und Liszts Geburtstag jährt sich zum 210. Mal. Grund genug für das Liszt Festival Raiding, sein neues Programm in Bezug zu den historischen Ereignissen zu setzen.

www.lisztfestival.at (red, 1.7.2021)