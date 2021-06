Der neue Lautsprecher soll auf der Wand oder auf dem Boden platziert werden können. Foto: Ikea

Am Dienstag stellten Ikea und Sonos ein neues Mitglied ihrer Symfonisk-Produktreihe vor. Dieses Mal handelt es sich um einen flachen Sonos-Lautsprecher, der sich als Bilderrahmen im Ikea-Design tarnt. Der Wifi-Speaker erscheint am 15. Juli und soll 179 Euro kosten.

Akustisches Kunstwerk

Auch wenn der Sonos-Lautsprecher von Ikea als "Bilderrahmen" bezeichnet wird, können keine eigenen Fotos oder Bilder auf dem flachen Gerät angebracht werden. Die Oberfläche besteht aus einem Kunstwerk von Jennifer Idrizi, das man abnehmen kann. Zurzeit gibt es ein schwarzes und ein weißes Design, andere sollen folgen, heißt es von Ikea.

Unter der Verzierung versteckt sich die Technologie von Sonos. Wie der Soundanlagen-Hersteller bei seiner Präsentation beschrieb, sei die Form des Lautsprechers für die Entstehung eines raumfüllenden Sounds herausfordernder gewesen, als bei konventionellen Boxen. Die sechs Zentimeter Tiefe des Rahmens und der Einsatz eines akustischen Waveguides sollen jedoch reichen, um den Sound durch den ganzen Raum zu transportieren. Versprochen wird eine "unerwartete" akustische Fülle.

Das Innenleben. Foto: Ikea

Kein Bluetooth aber Airplay 2

Die neuen Bilderrahmen-Lautsprecher lassen sich so wie ihre Vorgänger in die Sonos-App integrieren. Unterstützt wird zusätzlich auch Airplay 2, Bluetooth jedoch nicht. Der Klang kann wie gewohnt mit der Trueplay-Funktion von Sonos optimiert werden, dafür wird jedoch ein iOS-Gerät benötigt.

Wie Sonos bei der Präsentation erklärte, können zwei Symfonisk-Bilderrahmen miteinander als Stereopaar verknüpft werden. Das funktioniere jedoch nicht mit anderen Symfonisk-Modellen, wie der Nachtlampe und dem Regal-Lautsprecher. Die Koppelung mit einem Sonos Arc und Sonos Beam soll jedoch unterstützt werden.

So sieht die Rückseite aus. Foto: Ikea

Alles versteckt

Der Lautsprecher-Bilderrahmen misst 56 Zentimeter in der Länge und 40 Zentimeter in der Breite. Auf der Rückseite wird das 3,5 Meter lange Stromkabel angebracht, das in einer Aussparung auch verstaut werden kann. Um Steckdosenplätze zu sparen, können zwei Symfonisks mit einem Stromkabel verknüpft werden. Wer seinen Bilderrahmen nicht aufhängen möchte, kann ihn mithilfe von kleinen Füßchen auch am Boden platzieren.

Der neue Symfonisk-Lautsprecher ist ab dem 15. Juli online und in Ikea-Filialen erhältlich und soll 179 Euro kosten. Die Verfügbarkeit zusätzlicher Designs wird von der Region abhängen. (hsu, 15.6.2021)