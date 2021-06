[Inland] Grüne sehen ÖVP in Debatte über Staatsbürgerschaften entlarvt.

[Kommentar] Die ÖVP lässt die Debatte über das Staatsbürgerschaftsrecht bewusst entgleisen.

[Pandemie] Mückstein warnt: "Deltavirus wird auch bei uns ein Thema".

[International] Oberstes Gericht in der Slowakei hebt Freisprüche im Mordfall Kuciak auf.

[Wirtschaft] Vereint gegen China: Europa und USA legen Zollstreit bei.

[Analyse] Rassismus auf dem Fußballrasen.

[Kultur] Interview mit Josef Hader: "Ich habe Freude an den Grauslichkeiten".

[Karriere] Gehalt: Wie viel verdienen Ärzte?

[Kommentar der anderen] Leben am Limit stresst und macht krank. Warum das Gesundheits- und das Sozialministerium zusammengehören – und nicht, wie zuletzt gefordert, getrennt.

[Wetter] Sonnig und hochsommerlich geht es durch den Tag. Über Mittag bilden sich über dem Berg- und Hügelland vorübergehend Quellwolken. Meist bleiben diese harmlos, für Schauer oder gar Gewitter reicht es am ehesten in der Tauernregion sowie in Osttirol. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 8 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 33 Grad, auch im Osten wird stellenweise die 30 Grad-Marke erreicht.

[Zum Tag] Der Bloomsday ist ein alljährlich am 16. Juni feierlich begangener Gedenktag, der sich auf den Ulysses, das Hauptwerk des irischen Schriftstellers James Joyce, bezieht. Namensgeber ist die Hauptfigur des Romans, Leopold Bloom.