4,4 Prozent Marktanteil in Österreich und 8,5 Prozent beim Publikum unter 50 weist die Bewegtbildstudie Netflix aus. Foto: AP/Jenny Kane

Netflix ist der größter Privatsender in Österreich – beim Gesamtpublikum wie beim für kommerzielle Sender besonders wesentlichen Publikum unter 50. Das lässt sich aus der jüngsten Bewegtbildstudie ableiten, einer jährlich durchgeführten Umfrage im Auftrag der Rundfunk- und Telekomregulierung RTR und des TV-Verbands Screenforce, wenn man diesen Umfragedaten die Marktanteile der ebenfalls von der GfK durchgeführten Teletest-Messung gegenüberstellt.

Update: Für Teletest-Obmann unzulässiger Vergleich Thomas Gruber, Senderchef von ATV und Obmann der Arbeitsgemeinschaft Teletest, sieht in der Gegenüberstellung von Marktanteilen aus der Bewegtbildstudie und dem Teletest einen "unzulässigen Vergleich". Das wäre ein Vergleich von "Äpfeln und Ananas", vergleichbar mit der Behauptung, "das Internet wäre die größte Tageszeitung", erklärt er in einer Reaktion auf diesen Artikel. Man könne Netflix-Marktanteile mit TV-Marktanteilen aus der Bewegtbildstudie vergleichen, aber nicht mit TV-Marktanteilen aus dem Teletest, erklärt Gruber. Die Bewegtbildstudie setzt den Bewegtbildkonsum über klassisches Fernsehen und Streaming (plus DVD) in Bezug zueinander. In der Bewegtbildstudie werden die Werte einzelner TV-Sender oder TV-Sendergruppen nicht abgebildet, aber jene von Streamingplattformen und Mediatheken.

4,4 Prozent Marktanteil für Netflix im Gesamtpublikum

Laut am Mittwoch veröffentlichter Bewegtbildstudie, durchgeführt im Februar mit 4.000 Befragten ab 14 Jahren, hat Netflix einen Marktanteil von 4,4 Prozent an der gesamten Bewegtbild-Nutzungszeit des Vortags. Beim Publikum zwischen 14 und 49 kommt die Streamingplattform auf 8,5 Prozent Marktanteil. Diese Bewegtbildnutzung umfasst lineares und zeitversetztes Fernsehen, Fernsehprogramme als Livestream sowie on demand auf Abruf, zudem in der Kategorie "Online-Video" sämtliche Streamingplattformen abseits des Fernsehangebots sowie DVD-Nutzung.

Der Teletest weist TV-Marktanteile ab zwölf Jahren aus, hier werden die durchschnittlichen Marktanteile des Jahres 2020 in Österreich gegenübergestellt. Servus TV hatte 2020 beim Gesamtpublikum demnach 3,4 Prozent, Puls 4 3,2 und ATV 3,2 Prozent Marktanteil. In der sogenannten Werbezielgruppe zwischen zwölf und 49 Jahren war ProSieben Austria mit 6,3 Prozent Marktanteil größer TV-Sender, es folgten Puls 4 und ATV mit 5,1 und 4,5 Prozent.

ORF 2 hatte in der Werbezielgruppe 11,6 Prozent, ORF 1 10,5 Prozent Marktanteil; beim Gesamtpublikum kam ORF 2 im Jahresschnitt 2020 auf 22 Prozent, ORF 1 auf 8,2 Prozent Marktanteil.



Streaming-Wachstum und Erosion gebremst

Mit der Pandemie und den Lockdowns von 2020/21 ist der Fernseh- und Videokonsum in Österreich um eine halbe Stunde pro Tag gestiegen. Die Anteile der abgefragten Bewegtbild-Nutzungsmöglichkeiten seien praktisch unverändert geblieben, betonen die Auftraggeber der Bewegtbildstudie.

Seit 2016 geben sie die Studie in Auftrag. Und erstmals hat der Marktanteil von "Online-Videos", also Streamingangeboten wie Netflix, Amazon Prime oder Youtube, aber auch Videos via Social Media auf Facebook oder Whatsapp im Jahresvergleich bei der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren nicht zugelegt. Laut Umfrage hält er nun bei 18,5 Prozent (nach 18,7 Prozent im Februar 2020).

Auch die 14- bis 29-Jährigen nutzten Streamingangebote nun im Jahresvergleich kaum mehr als im Vorjahr – der Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe liegt laut Bewegtbildstudie nach 46,8 Prozent vor einem Jahr nun bei 48 Prozent. In den Vorjahren legten die Anteile um jeweils fünf bis sechs Prozentpunkte zu.

Klassisches lineares Fernsehen haben die Streamingangebote in der jungen Zielgruppe längst überholt – all diese Kanäle liegen bei gemeinsam 31,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen.

Die Auftraggeber der Bewegtbildstudie sehen das so: Rechnet man zum linearen TV Aufzeichnungen, Livestreams und Nutzung über TV-Mediatheken (on demand) dazu, "kommen TV-Inhalte in der jungen Zielgruppe insgesamt auf einen Anteil von 48,3 Prozent und liegen damit praktisch gleichauf mit der Nutzung von Videos aus Online-Quellen mit 48 Prozent" Marktanteil 2021.

TV-Mediatheken erreichen gemeinsam Netflix-Niveau

Meistgenutzte Plattformen beim jungen Publikum: Netflix mit 12,3 Prozent Marktanteil am täglichen Bewegtbildkonsum und Youtube mit 12,1 Prozent. Alle TV-Mediatheken zusammen kommen in dieser jungen Zielgruppe auf 12,1 Prozent.

Wie entwickelten sich die Reichweiten der Bewegtbild-Angebote?

Marktanteile geben hier den Anteil an der (täglichen) Nutzungszeit von Bewegtbildangeboten an. Die Tagesreichweiten sagen hier, wie viele Menschen am Vortag zumindest 15 Minuten lang welche Bewegtbildangebote genutzt haben.

So haben 93,1 Prozent der 4.000 Befragten ab 14 Jahren im Februar 2021 angegeben, sie hätten am Vortag zumindest eines der genannten Bewegtbildangebote genutzt. 87,7 Prozent der 856 Befragten zwischen 14 und 29 nutzten demnach am Vortag Bewegtbildangebote zumindest eine Viertelstunde.

Die beiden Charts zeigen die Entwicklung der Reichweiten von TV linear, zeitversetzt, on demand und im Livestream sowie von Online-Video/Streaming im Gesamtpublikum und bei der jungen Zielgruppe unter 30 in den Bewegtbildstudien seit 2016.

(fid, 16.6.2021)