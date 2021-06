"Dreh auf mit Drei": Neues Kampagnensujet, entwickelt von Wien Nord Serviceplan. Foto: Drei/Wien Nord Serviceplan

Wien Nord Serviceplan inszeniert das Leistungsangebot von Telekommunikations-Anbieter Drei unter dem Kampagnendach "Dreh auf mit Drei" im Rahmen einer österreichweiten Markenkampagne.

"So wie das Portfolio von Drei soll auch die Kampagne ein breites, buntes und leistungsstarkes Spektrum abbilden, das obendrein Spaß macht – mit einem Dach, das sowohl Privat- als auch Geschäftskunden anspricht, ohne dabei an Emotion und Nähe zu verlieren", sagt Christian Hellinger, Creative Director und Partner bei Wien Nord Serviceplan.

Drei Österreich

Die österreichweite Kampagne wird in den nächsten Wochen in TV, Print, (D)OOH, am POS, sowie in den digitalen Kanälen ausgespielt. Für Mediaplanung und -strategie zeichnet die UM Panmedia verantwortlich. Die Spots entstanden in Zusammenarbeit mit Kaiserschnitt Film unter der Regie von David Aufdembrinke. Fotografiert wurden die Sujets der Kampagne von Julie Brass. (red, 16.6.2021)