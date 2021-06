Mit dem Anspruch, ihren Kunden das persönlichste Private Banking zu bieten, launcht die Kathrein Privatbank ihren neuen Markenauftritt Das Rebranding wurde gemeinsam mit dem in New York ansässigen Designbüro &Walsh und der Wiener Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) in einem mehrmonatigen Prozess erarbeitet.

Foto: KHTE

Auftakt der Kampagne bilden eine neue visuelle Positionierung sowie Image- und

Produktsujets, die das Wiener Traditionshaus als persönlichste Bank positionieren.

Foto: KHTE

"Wir wollen mit dieser Kampagne bewusst das wichtigste Gut einer Privatbank in den Vordergrund stellen: Die persönliche Vertrauensbeziehung zwischen den Kunden und ihren Private Bankern", sagt dazu Vorstandsvorsitzender Wilhelm Celeda. (red, 16.6.2021)