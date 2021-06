Regisseurin Barbara Eder, hier bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2017. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der Startschuss für die Dreharbeiten zur achtteiligen Thriller-Serie "Der Schwarm" in Italien ist gefallen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des deutschen Autors Frank Schätzing und wird als internationale Koproduktion im Rahmen der European Alliance realisiert. An Bord sind ZDF, ORF, France Televisions, Rai, SRF, die Nordic Entertainment Group und Hulu Japan. Im dreiköpfigen Regieteam ist auch die Österreicherin Barbara Eder ("Wiener Blut") vertreten.

Neben Eder agieren laut einer Aussendung des ORF noch der Deutsche Philipp Stölzl ("Schachnovelle") und der Brite Luke Watson ("Britannia") als Regisseure. Frank Doelger und Schätzing selbst haben den Roman adaptiert. Besetzt ist die Serie, die voraussichtlich bis Ende September 2021 hauptsächlich in Italien sowie in Wasserstudios in Belgien gedreht wird, unter anderen mit dem österreichischen Schauspieler Eidin Jalali. Auch Leonie Benesch, Cecile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers und Takuya Kimura werden zu sehen sein.

Kampf gegen unbekannte Schwarmintelligenz

Die Serie erzählt vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt. Der rücksichtslose Umgang der Menschheit mit den Ozeanen veranlasst dieses geheimnisvolle Kollektiv zurückzuschlagen. Das Schicksal der Menschheit liegt in der Folge in den Händen einer Gruppe von Wissenschaftern.

"Die Thematik Verschmutzung der Meere und ihre weltweite ökologische Auswirkung ist heute aktueller denn je. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern verpackt in dramatische und spannende Geschichten um Einzelschicksale, die weltweit auftreten, gelingt es einer internationalen Gruppe von Wissenschaftern, die Welt zu retten und damit hoffentlich auch beim Publikum eine Sensibilität für diese drängenden ökologischen Themen hervorzurufen", wird ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner in der Aussendung zitiert. (APA, 16.6.2021)