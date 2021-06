Nach Microsoft, Ubisoft, Capcom, Square Enix und vielen anderen großen Namen der Games-Branche präsentierte am Dienstag nun auch Nintendo seine Neuigkeiten auf der E3. Mit dabei waren ein neuer Trailer zum "Zelda: Breath of the Wild"-Nachfolger, ein überraschender 2D-"Metroid"-Teil, "Shin Megami Tensei 5", "Wario Ware: Get it Together" und "Mario Party Superstars", das mit klassischen Spielbrettern Nostalgie aufkommen lassen soll. Wir haben alle Ankündigungen des Abends zusammengefasst.

Endlich "Zelda: Breath of the Wild 2"

Noch wurde dem neuen Teil der "Zelda"-Reihe kein offizieller Name gegeben, laut Nintendo würde eine vorzeitige Enthüllung geheime Elemente des Spiels verraten. Erscheinen soll der langerwartete Ableger für die Switch 2022, zum ersten Mal angekündigt wurde er auf der E3 2019.

Für die "Breath of the Wild"-Fortsetzung wird die große Open-World-Karte um den Himmel über Hyrule erweitert. Gezeigt wird, wie das umkämpfte Hyrule Castle abhebt und in der Luft schwebt. Auch wurden neue Fähigkeiten für Link angeteasert, etwa scheint er die Zeit zurückdrehen zu können. Spekuliert wird auch über den rechten Arm des Helden – zu sehen ist eine Art Handschuh, der vielleicht wie der Guardian-Arm, der für "Zelda: Breath of the Wild" gestrichen wurde, verwendet werden könnte.

Nintendo

"Metroid Dread" in 2D



Erwartet wurden eigentlich Neuigkeiten zu "Metroid 4", überrascht wurden Fans der Serie jedoch mit der Ankündigung eines 2D-Titels, und zwar "Metroid Dread". Es ist der erste zweidimensionale Sidescroller der Reihe seit 19 Jahren. Fans werden den Namen vermutlich erkennen, denn "Metroid Dread" war ursprünglich 2006 für den Gameboy Advance geplant. Erscheinen soll es nun am 8. Oktober für die Switch.

Spielerinnen und Spieler schlüpfen für die Fortsetzung von "Metroid Fusion" in die Rolle von Samus Aran und erkunden einen neuen Planeten, während sie von E.M.M.I. heimgesucht werden.

Nintendo

"Mario Party Superstars" mit alten Spielen und Brettern



Der letzte "Mario Party"-Teil für die Switch liegt bereits drei Jahre zurück und ließ Fans enttäuscht zurück. Für den neuen Teil möchte Nintendo mit fünf klassischen Spielbrettern aus der Zeit des Nintendo 64 und 100 Minigames von vergangenen "Mario Party"-Teilen die Herzen der Fans zurückgewinnen.

Unterstützt wird ein Online-Multiplayer, alle Funktionen können auch mit den Tasten bedient werden – anders als beim direkten Vorgänger muss nicht auf Motion-Controls zurückgegriffen werden. Erscheinen wird das Spiel am 29. Oktober für die Switch.

Nintendo

"Shin Megami Tensei V" kommt am 12. November

"Persona 5"-Macher Atlus hat einen neuen Teil seiner 24 Jahre alten JRPG-Serie "Shin Megami Tensei" vorgestellt. Der fünfte Teil wurde bereits 2017 angeteasert, nun ist auch das Gameplay in einem neuen Trailer zu sehen. Ähnlich wie bei seinen Vorgängern und Spin-offs wie "Persona" müssen die Spielerinnen und Spieler Dämonen bekämpfen und können diese auch dazu überreden, sich dem eigenen Team anzuschließen. Erscheinen soll das JRPG am 12. November nur für die Switch.

Nintendo

Neues "Wario Ware: Get it Together"

Die Microgame-Sammlung "Wario Ware" kennen die meisten wahrscheinlich vom Nintendo 3DS, der Wii oder dem Gameboy Advance. Nun scheint der gelbe Held der Mario-Familie auch ein eigenes Spiel für die Switch zu bekommen. Gespielt werden kann als Wario oder einer seiner Kumpanen, die alle verschiedene Fähigkeiten besitzen. Ebenfalls verfügbar ist ein Zwei-Spieler-Coop-Modus. "Wario Ware: Get it Together" erscheint am 10. September für die Switch.

Nintendo

"Advance Wars 1 & 2" als Remakes für die Switch

Der beliebte Strategieklassiker "Advance Wars" und seine Fortsetzung werden für die Switch neu aufbereitet. Unter dem Namen "Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp" werden die beiden Gameboy-Advance-Titel gebündelt und erscheinen am 2. Dezember für die Switch.

Nintendo DE

Switch-Version für "Guardians of the Galaxy"

Bereits auf der E3-Show von Square Enix vorgestellt wurde das neue Spiel über die Marvel-Helden "Guardians of the Galaxy". Wie am Dienstag Nintendo ankündigte, ist das Release-Datum das gleiche wie für die Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4 und PS5. Verfügbar wird es jedoch nur über Nintendos Cloud-Streaming-Service sein. (hsu, 16.6.2021)