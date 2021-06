Gewerkschaftsdemo gegen die Regierungspläne zum Corona-Bonus: Die türkis-grüne Koalition scheint dem Protest Gehör zu schenken. Foto: Christian Fischer

Der Protest zeigt offenbar Wirkung: Der umstrittene Corona-Bonus soll am letzten Drücker vor dem geplanten Beschluss am Donnerstag im Nationalrat doch noch ausgeweitet werden. Es sei davon auszugehen, dass der Kreis der potenziellen Bezieher im Vergleich zu den bisherigen Plänen vergrößert wird, heißt es aus dem ÖVP-Klub auf Anfrage des STANDARD.

Konkret geht es um eine finanzielle "Wertschätzung" an Mitarbeiter des Gesundheitssystems, die unter den schwierigen Umstände der Corona-Krise besonders hart arbeiten mussten. Pro Kopf ist ein steuerfreier Bonus von 500 Euro veranschlagt – wobei Länder und Einrichtungen je nach Belastung differenzieren können.

Viele fühlen sich ausgesperrt

Der Gesetzesentwurf der türkis-grünen Koalition zielt auf jene Bediensteten ab, die direkt mit Patienten arbeiten: Spitalsärzte, Spitalsbedienstete sowie Pflegepersonal im Heim und im mobilen Dienst. Viel zu eng gefasst, kritisieren SPÖ und die Gewerkschaften. Schließlich gebe es noch viele Menschen mehr, die den Gesundheitsbetrieb in der Pandemie am Laufen gehalten hätten. Doch weder das Reinigungspersonal in den Spitälern noch Rettungssanitäter oder Behindertenbetreuer haben nach derzeitigem Stand Anspruch auf den Bonus.

Wie weit der Kreis der Bezieher nun erweitert werden soll, ist offen, den fix besiegelt ist noch nichts. Die Verhandlungen liefen noch, hieß es am Mittwochvormittag sowohl aus dem ÖVP-Klub als auch aus dem grün geführten Gesundheitsministerium.

Rettungswagen vor dem Parlament

Erst am Morgen hatte die Gewerkschaft wieder einen von Rettungswagen eskortierten Protestmarsch zum Quartier des Parlaments in der Hofburg geführt, SPÖ-Abgeordnete hatten sich den Transparenten – von "Corona-Bonus für alle" bis "Applaus ist nicht genug" – geschart. "So geht man mit den Heldinnen und Helden der Krise nicht um", rief Barbara Teiber, Chefin der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), in die Menge. Der Ausdruck stamme nicht von ihr und sei ein bisschen unanständig, "aber in den Chats hat es geheißen, Kurz kann Geld scheißen. Wo ist jetzt das gesch... Geld?" (Gerald John, 16.6.2021)