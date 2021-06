Marko Arnautovic muss ein Spiel pausieren.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Der Torjubel von Marko Arnautovic beim EM-Gruppenspiel Österreichs gegen Nordmazedonien ist von der Uefa-Disziplinarkommission als Beleidigung des Gegners eingestuft worden, was für den ÖFB-Teamspieler die Mindeststrafe von einem Spiel Sperre nach sich zieht.

Kein Einsatz gegen die Niederlande



Die Entscheidung wurde dem ÖFB am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Damit steht Arnautovic dem Nationalteam im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande nicht zur Verfügung.

Arnautovic: "Ich habe mein Fehlverhalten beim Torjubel, noch bevor ein Verfahren eingeleitet wurde, öffentlich eingestanden und mich dafür entschuldigt. Es hat bedauerliche Äußerungen von beiden Seiten gegeben, aber auch Provokationen sind keine Rechtfertigung für mein Verhalten."

25.000 Euro Spende



Arnautovic spendet aus eigener Initiative 25.000 Euro "für mein Integrationsprojekt, bei dem ich selbst als Schirmherr auftrete. Damit mein schlechtes Verhalten auch eine gute Konsequenz für mehr Zusammenhalt hat. Ich möchte vor allem Kindern und Jugendlichen ein gutes Vorbild sein."

"Ich habe Marko als herzensguten Menschen kennengelernt. Unser voller Fokus gilt dem Spiel gegen die Niederlande. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Ukraine wird Marko wieder zeigen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist", so Teamchef Franco Foda.

"Härteste Strafe" gefordert



Arnautovic' Gesten hatten sich vor allem gegen seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski gerichtet. Dieser erklärte zwar, dass sich der Wiener bereits unmittelbar nach dem Spiel bei ihm entschuldigt habe – und zu diesem Zweck danach auch in die Kabine gekommen sei. Nordmazedoniens Verband forderte dennoch in einem Brief an die UEFA die "härteste Strafe". (APA; 16.6.2021)