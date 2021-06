Alfred J. Noll

Volksbegehren gegen Korruption: Bürgerliche Anstandsbitten

Macht ein Antikorruptionsvolksbegehren wirklich Sinn? Schon jetzt verbieten Gesetz und Moral all jenes, was darin aufs Korn genommen wird. Kann man so den Missständen beikommen? Nein, da braucht es anders