Harry (Ralph Fiennes) und seine alte Liebe Marianne (Tilda Swinton)in "A Bigger Splash", 23.35 Uhr, 3sat. Foto: ZDF / Sandro Kopp

20.15 RASSISMUS

Die Farbe Lila (The Color Purple, USA 1986, Steven Spielberg) Die Emanzipation einer jungen Schwarzen in den amerikanischen Südstaaten – von der gedemütigten und missbrauchten Hausfrau zu erwachendem Selbstbewusstsein. Die Farbe Lila gilt als Spielbergs erster "seriöser" Film. Bis 23.25, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Äquator: Die Entdeckung der Tropen Entdecker aus Europa gehörten zu den Ersten, die vor Jahrhunderten die Region am Äquator bereisten. Auf der Reise rund um den Planeten erzählt der Dokumentarfilm die zwei Jahrhunderte währende Geschichte der Vermessung der Tropen. Sie gibt Einblick in moderne Forschungs projekte der Region. Bis 21.45, Arte

20.15 KABARETT

Gerhard Polt – Ekzem Homo Der größte Feind des Menschen ist der Mensch! Und das ist das Leitmotiv für Gerhard Polts satirische Theaterrevue Ekzem Homo aus dem Jahr 2015. Bis 21.45, ORF 3

20.15 BEZIEHUNG

Nine Months (USA 1995, Chris Columbus) Rebecca und Samuel sind ein glückliches Paar ohne Trauschein. Bis sie heiraten und ein Kind bekommen will. Für ihn ist der Traum von der Kleinfamilie eine Horror vorstellung. Sie wird schwanger, er soll auf Katze und Sportwagen verzichten. Das geht gar nicht, er ist weg. Beziehungskomödie mit Hugh Grant und Julianne Moore. Bis 21.50, 3sat

20.15 BOND, JAMES BOND

James Bond: Im Geheimdienst Ihrer Majestät (On Her Majesty’s Secret Service, GB 1969, Peter Hunt) Nur ein einziges Mal durfte er Ihrer Majestät dienen: George Lazenby hat in Telly Savalas einen kahlen Widersacher, in Diana Rigg eine Braut mit viel Charme. Bis 23.10, Vox

21.35 GAUNEREI

Die Thomas Crown Affäre (The Thomas Crown Affair, USA 1999, John McTiernan) John McTiernan legt ein Remake des 30 Jahre alten Thomas Crown ist nicht zu fassen vor. Damals der Prototyp des Mannes, Steve McQueen, heute Ex-Bond Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Bis 23.20, ZDF neo

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Diktatur der Denkverbote – Streiten verboten? Diskussion mit Politiker Diether Dehm, Publizist Boris Reitschuster, Publizist Christof Zellenberg und Journalistin Alice Frohnert. Bis 23.20, Servus TV

22.30 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Theatermensch Otto Schenk und EAV-Sänger Klaus Eberhartinger. Bis 23.35, ORF 2

23.35 LIEBELEI

A Bigger Splash (I/F 2015, Luca Guadagnino) Rockstar Marianne Lane möchte mit Freund Paul den Urlaub auf einer Mittelmeerinsel genießen. Unangemeldet taucht Mariannes Ex-Liebhaber Harry mit seiner schönen Tochter auf. Remake des Romy-Schneider-Films Der Swimmingpool mit Tilda Swinton und Ralph Fiennes. Bis 1.20, 3sat