Ab dem Jahr 2022 wird ganz Wien zur Kurzparkzone werden. Das kostenlose Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen Stellplätzen – aktuell noch in vier Bezirken möglich – gehört dann der Vergangenheit an. Foto: imago images/Volker Preußer

Noch bis vor wenigen Monaten hätten das nur wenige für möglich gehalten: Künftig wird in Wien ein weitgehend flächendeckendes kostenpflichtiges Parkpickerl eingeführt. Derzeit gibt es in 19 von 23 Bezirken eine Pickerlregelung. Vergangene Woche sprachen sich aber auch die Parteien im Bezirk Donaustadt mehrheitlich dafür aus: und das, obwohl der rote Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy jahrelang ein vehementer Gegner eines kostenpflichtigen Parkpickerls war. 85.000 öffentliche Stellplätze im 22. sind bald nicht mehr kostenlos – mit Auswirkungen für Anrainer wie für Pendler.

Am Mittwochabend sollte zudem in Floridsdorf ein Beschluss zum Pickerl fallen, am Donnerstag auch in Liesing. Im Gegensatz zur Stadt-ÖVP sprechen sich die Türkisen im 23. Bezirk für die Parkraumbewirtschaftung aus. Fehlt noch Hietzing: Im von der ÖVP geführten Bezirk soll es Ende Juni so weit sein und eine Beschlussfassung fallen.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hatte im Mai bekanntgegeben, dass der Startschuss für ein Parkpickerl in allen Bezirken gleichzeitig erfolgen soll. Fix ist die Einführung im Jahr 2022: Dem Vernehmen nach dürfte es sich aufgrund der Fristen aber nicht mehr für den Jahresanfang ausgehen. Sima will "in Kürze" Details präsentieren, wie es zum STANDARD hieß.

Außerdem sollen eine einheitliche Geltungsdauer – überlegt wird von neun bis 22 Uhr – und ein einheitlicher Preis für alle Bezirke kommen. Damit müssen sich auch Autofahrer in den äußeren Bezirken umstellen, wo es bereits ein Pickerl gibt: Dort gilt eine Kurzparkzeit von neun bis 19 Uhr für drei Stunden. (David Krutzler, 17.6.2021)