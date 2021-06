Island schaffte es wieder auf Platz 1 der friedlichsten Länder der Welt. Diesen Rang verteidigt die Insel seit 2008. Foto: imago images/Cavan Images

Der internationale Thinktank Institute for Economics & Peace erstellt jedes Jahr den Global Peace Index (GPI). Er gilt als das weltweite Maß für den Weltfrieden. Wie wäre es also mit einem der friedlichsten Länder der Erde als Reiseziel?

10. Kanada

Eröffnet wird das Ranking der Top Ten der friedlichsten Länder der Welt (von insgesamt 163) von Kanada. Letztes Jahr allerdings ging sich noch Platz 6 aus. Es ist eines von nur zwei nicht-europäischen Ländern in den globalen Top-Ten. In der Region Nordamerika hingegen, führt Kanada die Tabelle an.

9. Tschechische Republik

Letztes Jahr noch auf Platz 8 ist unser Nachbarland heuer wieder um einen Rang abgerutscht.

8. Irland

Irland zählt zu den großen Aufsteigern im aktuellen GPI. 2020 war es nicht in den Top Ten vertreten und konnte sich heuer um drei Plätze verbessern.

7. Schweiz

Letztes Jahr noch auf Platz 10, heuer auf Platz 7. Auch die Schweiz hat sich verbessert.

6. Österreich

Um zwei Ränge nach hinten gerutscht ist Österreich, das im GPI 2020 noch auf Platz 4 der friedlichsten Länder der Welt weilte. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen direkt auf den Terroranschlag im November 2020 und dessen Folgen zurückzuführen.

5. Slowenien

Slowenien zählte 2020 noch nicht zu den zehn friedlichsten Ländern der Welt und kann sich heuer über den fünften Platz freuen.

4. Portugal

Portugal landet auf dem 4. Platz.

3. Dänemark

Den dritten Platz hat heuer Dänemark vom letztjährigen Dritten Portugal übernommen.

2. Neuseeland

Neuseeland ist das friedlichste Land in der Region Asien-Pazifik und das zweitfriedlichste Land insgesamt im GPI 2021. Es verzeichnete eine sehr leichte Verschlechterung der Punktzahl im GPI 2021, als Folge eines Anstiegs der Waffenimporte und Militärausgaben. Relativ unberührt war das Land auch von der Corona-Pandemie.

1. Island

Island wurde erneut als das friedlichste Land der Welt (und Europas) eingestuft. Das Land verteidigt diesen Platz bereits seit 2008.

Die Welt wird konfliktreicher

Der Bericht zieht folgendes Fazit: Die Welt ist im vergangenen Jahr konfliktreicher geworden. Damit hat sich die Friedenssituation im Schnitt zum neunten Mal in zwölf Jahren verschlechtert. Insgesamt registrierte der Global Peace Index zwischen Januar 2020 und April dieses Jahres weltweit mehr als 5.000 gewaltsame Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und fast 15.000 gewaltsame Unruhen insgesamt. In 25 Ländern hat es mehr gewaltsame Demonstrationen gegeben, während sich nur acht Staaten in dieser Kategorie verbesserten. Am schlechtesten war die Lage in Belarus, Myanmar und Russland, wo Demonstrierende bei Protesten gewaltsam bekämpft wurden. Insgesamt stieg die Zahl ziviler Unruhen weltweit um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Afghanistan am wenigsten friedlich

Die Mordrate, die Todesfälle durch Terrorismus und auch die Wahrnehmung von Kriminalität ist in sehr vielen Ländern der Welt hingegen deutlich gesunken, wobei es auch hier extreme regionale Unterschiede gibt. So gilt Afghanistan in dem Bericht als das am wenigsten friedliche Land der Erde, gefolgt vom Jemen, Syrien, Südsudan und dem Irak.

Europa ist weiterhin die friedlichste Region der Welt, acht der zehn friedlichsten Länder befinden sich auf dem Kontinent. Allerdings hält der Bericht fest, dass auch hier die politische Instabilität zugenommen hat. (red, 17.6.2021)

Weiterlesen

Das sind die gefährlichsten Städte Europas